プレックスのマーケティング事例が「デジタルマーケティング成功実例100」に掲載されました

株式会社プレックス

株式会社プレックス（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎俊）は、2026年3月21日に発売された書籍『デジタルマーケティング成功実例100』に、当社のマーケティングに関する事例が掲載されたことをお知らせします。

本書は、アプリマーケティング研究所鶴谷智洋氏と行動経済学コンサルタント橋本之克氏の共著による、最新のデジタルマーケティング成功事例を厳選して解説した実践書です。



書籍名： デジタルマーケティング成功実例100

著者： アプリマーケティング研究所 鶴谷智洋 / 行動経済学コンサルタント 橋本之克

出版社： SBクリエイティブ

発売日： 2026年3月21日

詳細URL： www.sbcr.jp/product/4815636821/



■プレックスの掲載事例について

『デジタルマーケティング成功実例100』では、当社のSaaS事業である、建設業向け現場管理・工事管理アプリ「サクミル」の立ち上げ時の取り組みが事例として紹介されています。

出典：デジタルマーケティング成功実例100 www.sbcr.jp/product/4815636821/

当社がSaaS事業を立ち上げるにあたり、どのような顧客課題を解決するべきかを検討する際におこなった、顧客へのヒアリング手法についての解説が掲載されています。



また、掲載内容に関するより詳細な内容は、下記の記事でご覧いただけます。

ニーズを検証してから「売る」を徹底したら売上総利益が60億円に成長。プレックス流の「新規事業の立ち上げ」のポイント。作る前に「売れるかわかる」ヒアリングのコツ。

ーアプリマーケティング研究所(https://markelabo.com/n/nf4582555162e)

■株式会社プレックスについて



「日本を動かす仕組みをつくる」というミッションを掲げ、テクノロジーと人の力を駆使して、エッセンシャルワーカー産業に関わる全ての人に「価値のある仕組み」を提供することがミッションです。



創業事業はドライバー向けの人材紹介から始まり、プレックスジョブのサービス提供を開始。その後も、物流領域に限らず、建設や製造など、様々な領域へと事業拡張を進めており、人材採用支援・紹介事業の他にも、SaaS事業やM&A仲介事業など、新たなビジネスモデルの展開に取り組んでいます。



プレックスコーポレートサイト：https://plex.co.jp/

プレックス採用サイト：https://plex.co.jp/recruit/



■会社概要

会社名 ：株式会社プレックス

代表取締役：黒崎 俊

設立日 ：2018年4月9日

資本金 ：5,000,000円

所在地 ：東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）6階

事業内容 ：物流・建設・製造領域におけるHRテック事業（厚生労働大臣許可番号：有料職業紹介事業 13ユ-309652）・建設業におけるDX推進事業・M&A仲介事業



■プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：株式会社プレックス 広報 島田

電話：080-4385-4541（平日9時から18時まで）

Mail：pr@plex.co.jp