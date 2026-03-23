工藤公康氏がWBCも語る！東京ビッグサイトにて「データと勘の意思決定」をテーマに特別講演を開催

株式会社イプロスhttps://expo.ipros.jp/event/14277?modal=modal-d2-a-1(https://expo.ipros.jp/event/14277?modal=modal-d2-a-1?utm_source=aidx_expo_2026_spring&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260323&utm_content=prtimes_text_link1)

株式会社イプロスは、2026年3月24日（火）・25日（水）の2日間、東京ビッグサイトにて開催する「AI/DX営業・マーケティング展 2026 Spring(https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=aidx_expo_2026_spring&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260323&utm_content=prtimes_text_link2)」において、福岡ソフトバンクホークス元監督 工藤公康 氏をお迎えし、特別講演を開催いたします。

講演テーマ：AIは名監督か？ 工藤公康が語る、データと勘の真実

データが溢れる時代に、最後の決断を下すのは何か。「優勝請負人」と呼ばれた工藤氏に問いかけるのは、勝負を分けた一瞬の判断と勘の正体。データと人間の判断力の本質を、監督経験から紐解きます。また、話題のWBC(2026 ワールドベースボールクラシック(TM))についても、感想や見解を語ります。

【直筆サインが抽選で１０名に当たる】来場キャンペーン開催中！

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来場者限定で、お知り合いを展示会にご招待いただき、条件を満たした方の中から、

抽選で10名様に「工公康氏直筆サイン入り色紙」のプレゼントのキャンペーンも実施しております。

■ AI/DX営業・マーケティング展とは ■

国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営する株式会社イプロスが、3月24日／25日に東京ビッグサイトにて主催する展示会です。本展には、AIおよびデジタルトランスフォーメーション（DX）を活用した営業・マーケティングの最新ソリューションが一堂に集まります。

また、厳選された著名人が熱く語る特別講演や、おざけん氏モデレーターの「AI未来会議」&VIP交流会、AI女性リーダー達が集結する専門セミナーなども併せて多数開催されます。

その他、詳細については展示会公式サイトをご覧ください。

https://expo.ipros.jp/event/14277(https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=aidx_expo_2026_spring&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260323&utm_content=prtimes_text_link4)

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/132_1_aaf952ed6831c198de91cc4ed7f40ee2.jpg?v=202603230551 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

事業内容：国内最大級のBtoBマッチングプラットフォーム「イプロスものづくり」「イプロス」の運営

URL：https://marketing.ipros.jp/company/