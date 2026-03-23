紫外線カット×高通気性(※)。夏の外出を快適にする『UV快適不織布マスク』が新発売

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株式会社医食同源ドットコム

　健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、『UV快適不織布マスク』を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月10日より販売開始いたしました。




※画像はイメージです。

　


　紫外線カット機能と高通気性を両立した夏向け不織布マスク。さらに、接触冷感仕様により暑い季節でも快適な着用感を実現。通勤・通学、屋外作業、スポーツ観戦など、夏の様々なシーンで活躍します。



※当社製品比


■商品特徴


　紫外線をしっかりブロックする設計で、日焼けや肌トラブルの原因となる日差しから肌をまもります。カラーバリエーションは使いやすいホワイトとブラックの2色。※外部試験による紫外線遮蔽率はホワイト：92％・ブラック：97％




カラーバリエーションは白と黒の2色　※画像はイメージです。


■UVカット


　マスク表地に紫外線カット加工を施した不織布を採用し、日差しから肌をしっかりまもります。



■通気性UP


　通気性の良い生地で、ムレにくく快適なつけ心地をサポートします※。



■広範囲カバー形状


　日差しから肌を広くまもる、オリジナルのカバー形状を採用※。



■耳ゴム


　やわらかく、伸縮性の高い平ゴムを採用。長時間の着用時でも


耳が痛くなりにくい※。



※当社製品比




■商品概要


名　称：UV快適不織布マスク


発売日：2026年3月10日


内容量：7枚（個包装）


価　格：498円（税抜）


販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど


製品に関するお問い合わせ先：


株式会社医食同源ドットコムコールセンター　TEL.0120-362-916


■会社概要　


社　名：株式会社医食同源ドットコム


住　所：埼玉県さいたま市南区沼影1丁目10番1号　ラムザタワー7階


　　　　代表取締役：夏目洋司



■公式サイト


Official website: https://ishokudogen.co.jp/


Official online shopping：https://www.ishokudogen.com/


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