新しい世界へ、フルスロットル。ハジける色彩で「今」を刻む、新・入学フォト。| 3月新テーマを発表。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/admission/期待も不安も、全部パワーに変えて。こどもの個性が爆発する「NEW WORLD」解禁！

小学校への入学は、こどもたちにとって人生で最初の大きな冒険です。これまでの「守られる世界」から、自らの足で歩み出す「刺激に満ちた広い世界」へ。

写真工房ぱれっと（有限会社三景スタジオ）は、そんな新一年生の瑞々しい感性と、溢れ出すエネルギーを視覚化した新撮影テーマ「NEW WORLD」を発表しました。

今回のコンセプトは、見ているだけで幸福感とワクワクが止まらないドーパミンデコ。

「ちゃんとした記念写真」という枠を飛び越え、こどもたちが主役の、色とりどりでエネルギッシュな未来を表現します。

記録から「その子の物語」を残す体験へ

今の20代～30代のママたちが求めているのは、形式に当てはめた写真ではありません。「うちの子らしさ」が全開で、10年後、20年後に見返したとき、その時の鼓動まで伝わってくるようなエモーショナルな体験です。

「NEW WORLD」は、そんな感度の高いファミリーに向けた、新しい入学フォトのスタンダードです。真新しいランドセルを背負った姿、少し大きめの制服。

そこに「多幸感（ドーパミン）」溢れるデコレーションを掛け合わせることで、お子様の個性がキラリと光る唯一無二の1枚を創り上げます。

1. 圧倒的なインパクト！「ドーパミンデコ」スタイル

幸福感や刺激を視覚で表現するトレンドを取り入れ、カラフルで自由な空間を演出。お子様がその場にいるだけで自然とテンションが上がる、遊び心満載のセットです。

2. 「あどけなさ」と「自立」の交差点

入学時期特有の、期待と不安が入り混じった繊細な表情を逃しません。プロのカメラマンがお子様と遊びながら、ポーズではない「生きた瞬間」を切り取ります。

3. 家族の絆をアップデートする「ファミリー撮影」

お子様一人のカットだけでなく、家族みんなで新しい門出を祝う撮影も大切にしています。パパやママも一緒に、この圧倒的なワクワク感を共有できる空間を提供します。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/admission/

家族の専属スタジオ

三景スタジオは、札幌・旭川・帯広・函館など北海道内に広く店舗を展開し、マタニティからブライダルまで、家族の歩みに寄り添い続けています。

私たちの役割は、単にシャッターを切ることではありません。

その時々の家族の体温や、お子様の成長という「物語」を保存することです。

今回の「NEW WORLD」も、新しい生活に飛び込むお子様の背中を、写真というエールで後押ししたいという願いから生まれました。

写真工房ぱれっとでは、入学・卒園撮影をより身近に感じていただけるよう、

特別なキャンペーンを実施中です。

オンライン相談・電話カウンセリング限定特典

事前にビデオ通話などでスタッフと打ち合わせをするだけで、

全プランが最大10%OFF。

豪華トリプルプレゼント

福袋プランをご成約いただくと、人気のパネルスタンド「PASTA」や卓上カレンダーをプレゼント。

衣装持ち込み＆LINEクーポン

卒園式の思い出の制服などを持ち込むと、1着につき1,000円割引。

LINE友達登録でのクーポン併用も可能です。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。



＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西７丁目２ アセットプランニング 大通ビル 9F

TEL：011-522-6733

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp