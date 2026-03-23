ヒュンメルが香川銀行シラソル香川ミモザシャツのチャリティーオークションを開催！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は香川銀行シラソル香川と協働したミモザシャツでチャリティーオークションを3月23日から3月31日までモバオクで開催。選手着用シャツに直筆サインを入れ、売上すべてを「国際NGOプラン・インターナショナル」に寄付。誰もが平等な世界の実現にむけて、女性支援に活用されます。





チャリティーオークション開催

ヒュンメルは、“Change the World Through Sport”（スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、人権、ジェンダー、平和をテーマに取り組みを行っています。その一環として、この春国際女性デーの取り組みを実施。リーグHとも協働したイベントとして、3月7日、香川銀行シラソル香川の選手たちが、2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン女子第15節飛騨高山ブラックブルズ岐阜戦のウォーミングアップでミモザシャツを着用しました。

今回、選手たちが着用したシャツは、国際女性デーのシンボルのひとつにもなっているミモザを全面にデザイン。春の訪れを告げる黄色い花が女性の強さややさしさを表し、襟元にミモザの花と黄緑色の葉を重ねることでアクセントに。胸には取り組みのテーマである「Bloom in my colors.」（ワタシ色に咲こう）を配置し、それぞれの個性や多様性を認め合いながら、自分らしく花を咲かせようという想いを込めました。

選手のサインが入ったシャツは、選手別19枚と全選手サイン入りの全20枚。今回のオークションの売上すべてを「国際NGOプラン・インターナショナル」に寄付。誰もが平等な世界の実現にむけて、支援を必要とする世界の女の子たちのために活用してもらいます。



オークション情報

香川銀行シラソル香川 ミモザシャツ チャリティーオークション

期間：2026年3月23日（月）17:00～3月31日（火）22:00

オークションページ：「モバオク」内 特設ページ

https://www.promo.mbok.jp/hummel202603-kbgirasol

販売価格：8,800円からスタート

寄付先「国際NGOプラン・インターナショナル」に寄付します。





香川銀行シラソル香川

香川県高松市を拠点とする「香川銀行シラソル香川」は、四国初の女子実業団ハンドボールチーム。1992年に創設され、2022年から日本リーグに、リーグHでも初年度から参戦。「シラソル」はスペイン語で「ひまわり」を意味し、地域に愛され、憧れられる存在を目指している。2024年には日本選手権で初優勝を飾るなど、粘り強い守備と速攻を武器にリーグH初優勝を目指す。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.kagawabank.co.jp/about/handball/handball.html

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は、“Change the World Through Sport” (スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/