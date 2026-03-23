SEAM GINZA、銀座にリニューアルオープン

株式会社hanico

株式会社hanico（本社：北海道札幌市、代表取締役：末野武己）は、2026年3月17日、ヘアケア専門店「SEAM GINZA」を東京都中央区銀座一丁目8-19「ONE GINZA」3階にリニューアルオープンしました。

中央通り沿いONE GINZA(旧キラリト銀座）

SEAMの新たな旗艦店・SEAM GINZAサロン部分は３席すべて完全個室の限られた人しか入れないプライベートサロン

これにあわせて同店では、約10坪のポップアップスペースを活用した、ブランド向けの期間限定出店・コラボレーションプランの受付を開始します。SEAM GINZAは、銀座立地でのリアル接点に加え、Instagramを中心とした発信基盤や会員制EC接点を活かし、ブランドの世界観を生活者に立体的に届ける場として展開してまいります。

什器持ち込みはもちろん什器の貸し出しも可能

SEAM GINZAは、東京メトロ「銀座一丁目駅」7番出口より徒歩1分、「京橋駅」徒歩2分、「銀座駅」徒歩5分、「有楽町駅」徒歩5分の商業施設「ONE GINZA」内に位置します。

ONE GINZA公式サイトでは、SEAM GINZAは「日本最大級のヘアケア専門店」として紹介されており、サロン専売品を知識豊富なプロに相談しながら購入できる、ヘアケアに特化したビューティースポットとして案内されています。

今回のリニューアルでは、ヘアケア商品の販売とサロン施術サービスに加え、店内の一部に約10坪のポップアップスペースを設置しました。

美容・ライフスタイル領域を中心に、ブランドが一定期間出店し、店頭展開、サンプリング、商品訴求、ブランド体験施策、SNS連動企画などを行える場として活用を想定しています。

単なるスペース貸しではなく、SEAMの来店者とのリアル接点と、自社SNS・EC接点を掛け合わせた施策設計が可能です。

SEAMは、株式会社hanicoが展開する“フロントショップ型サロン”として、美容室と正規取扱ビューティーショップを融合した独自モデルを展開しています。

株式会社hanicoの既存PR TIMESリリースでも、SEAMは「美容室＝体験型リテール」という新たな価値の創出を目指すブランドとして位置づけられています。

今回の銀座店では、その思想をさらに発展させ、**「商品購入」「サロン体験」「ブランド共創」**が交差する発信拠点としての機能強化を図ります。

また、銀座エリアは国内来街者だけでなく、訪日客との接点が大きい立地です。

東京都産業労働局の「令和6年 国・地域別外国人旅行者行動特性調査」では、訪都外国人旅行者の訪問先として銀座は**51.9％**と上位に位置しており、国際性の高いエリアであることが示されています。

SEAM GINZAでも、再オープン後は国内顧客に加え、訪日客による利用が見られており、銀座ならではの発信・接点形成が期待されています。

SEAMの情報発信基盤としては、当社運用の公式Instagramアカウント「@seam_japan」のプロフィール画面上で、フォロワー数約6.1万人、投稿数735件が表示されています。

投稿一覧画面では、店舗告知・商品紹介・キャンペーン投稿など複数投稿において10万～24万台の閲覧表示が確認され、個別投稿のインサイト画面では22.6万閲覧、閲覧の51.8％が非フォロワー、プロフィールのアクティビティ343が確認されています。

さらに、会員制ECの管理画面上では、登録者数累計41,875が表示されており、リアル店舗に加え、SNS・ECを通じた継続的な接点形成基盤を有しています。

※いずれも2026年2月末～3月時点の自社画面表示・自社集計に基づくものです。

こうした背景を踏まえ、SEAM GINZAでは、ブランドの展開規模や目的に応じて、以下の3つの出店・コラボレーションプランを用意しました。

ポップアップ・コラボレーションプラン概要10坪プラン約10坪のスペースを活用したブランド体験型・複数SKU展開向けプラン。

世界観訴求、販売、サンプリングなどを想定。SEAM公式Instagramでの告知投稿1回を含む。49万円 / 1週間5坪プラン約5坪のスペースを活用したテスト出店・単品訴求・サンプリング向けプラン。

SEAM公式Instagramでの告知投稿1回を含む。32万円 / 1週間初回限定プラン初回導入ブランド向けのトライアルプラン。

約5坪、SEAM公式Instagramでの告知投稿1回を含む。先着3枠限定。24.5万円 / 1週間

※いずれのプランも、事前打ち合わせ1回を含みます。

※什器、スタッフ配置、追加SNS施策等は内容に応じて別途相談となります。

※価格は税別表記です。

※実施可否はブランドカテゴリ、時期、展開内容等を踏まえて個別に調整します。

今回募集する対象は、ヘアケア、スキンケア、化粧品、美容家電、インナービューティー、フェムケア、ライフスタイル雑貨、ファッション小物など、SEAMの来店者層およびフォロワー層との親和性が高いブランド・企業を想定しています。

店頭での認知形成にとどまらず、SEAM公式Instagramでの告知や、将来的なEC接点を見据えた施策相談まで含め、ブランドごとに展開内容を調整してまいります。

株式会社hanico 代表取締役 末野武己は、次のようにコメントしています。

「SEAM GINZAは、商品を販売するだけの場所ではなく、美容感度の高いお客様とブランドが自然につながる接点をつくれる場所にしていきたいと考えています。

今回新たに設けたポップアップスペースでは、店頭体験、SNS発信、継続接点を組み合わせながら、ブランドの世界観や価値を丁寧に届ける取り組みを進めていきます。

銀座という発信力の高いエリアで、さまざまな企業やブランドと新しいコラボレーションを生み出していければと考えています。」

店舗概要

店舗名：SEAM GINZA

オープン日：2026年3月17日

所在地：東京都中央区銀座一丁目8-19 ONE GINZA 3階

営業時間：11:00～20:00

アクセス：銀座一丁目駅徒歩1分、京橋駅徒歩2分、銀座駅徒歩5分、有楽町駅徒歩5分 Source

会社概要

会社名：株式会社hanico

代表者：末野武己

所在地：北海道市幌市中央区南1条西3丁目8番地11 札石ビル7F

事業内容：美容室運営、ヘアケア専門店運営、美容関連事業 ほか

ポップアップ・コラボレーションに関するお問い合わせ先

会社名：株式会社hanico

担当：間山 友美

Mail：seamyumi@gmail.com

Instagram：@seam_japan