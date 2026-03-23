SNSで注目を集めるイラストレーターAU氏、画集『殺意』出版記念展を開催

株式会社VISION８

株式会社VISION8（EDITION88アートギャラリー）は、イラストレーターAUの初画集『殺意』（玄光社刊）の出版を記念した展覧会『AU展 - 画集「殺意」出版記念 -』を開催いたします。

本展は、2026年4月23日（木）～5月17日（日）にEDITION88フラッグシップショップ（五反田）、2026年4月29日（水）～5月6日（水）にデザインフェスタギャラリー原宿の2会場にて実施いたします。

SNSを中心に作品を発表し、繊細な線描と緻密に描き込まれたキャラクター表現、美しい陰影コントラストが生み出す重厚な質感で注目を集めるイラストレーターのAU氏。

(2026年３月 フォロワー数：456,553人)

ダークで幻想的な世界観と圧倒的な画力で描かれる作品は、国内外のファンから支持を集めています。

本展では、玄光社より刊行される初画集『殺意』の発売を記念し、描き下ろし作品を含む収録作品を展示いたします。



さらにAU氏のオリジナル創作「AUワールド（AUWD）」と「AUオルフェンズ（AUORP）」の2つの世界を、2会場（EDITION88 フラッグシップショップとデザインフェスタギャラリー原宿）に分けて紹介。それぞれのキャラクターと物語を、会場ごとに異なる構成でお楽しみいただけます。



会場では、画集『殺意』の先行販売を行うほか、直筆サイン入りの88グラフ（版画）や記念グッズを販売。さらにAU氏による初のサイン会も開催予定です。



AUが描き出す、ダークで美麗な世界観を体感できる貴重な機会となります。

ぜひ会場にて、その魅力をご覧ください。

開催概要

イベント名称：AU展-画集 殺意 出版記念-

主催：株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）

協力：玄光社

「AUワールド（AUWD）」

開催場所 ：EDITION88 フラッグシップショップ

開催期間 ：2026年4月23日（木）～5月17日（日）

〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目25－19 東京デザインセンター1階

（都営浅草線五反田駅 徒歩1分、JR山手線五反田駅 徒歩2分）

営業日 ：木・金・土・日のみ（月～水は休み）

営業時間 ：12：00～18：00

入場料 ：無料 （日程により事前予約が必要になる場合がございます）

「AUオルフェンズ（AUORP）」

開催場所 ：デザインフェスタギャラリー原宿 EAST2階 201,202

開催期間 ：2026年4月29日（水）～5月6日（水）

営業時間 ：11：00～19：00（最終入場は18:30まで）

入場料 ：1,000円（税込）

イベントの入場方法や商品の発売情報など、詳細につきましては、EDITION88の「AU展-画集「殺意」出版記念-特設サイト」をご確認下さい。随時情報をアップデートして参ります。

特設サイト：https://edition-88.com/pages/au-exhibition

特設サイト :https://edition-88.com/pages/au-exhibition

デザインフェスタギャラリー原宿 ホームページ https://designfestagallery.com/

展示内容

■EDITION88 フラッグシップショップ（五反田）

『神』がテーマに描かれている「AUワールド（AUWD）」の作品を中心に約40点、額装展示いたします。

その他、ファンアート等の作品も展示予定。個性豊かな神々が存在する、神秘的で崇高なる世界をご堪能ください。

■デザインフェスタギャラリー原宿

孤児たちをメインとした物語「AUオルフェンズ（AUORP）」の作品を約50点以上、額装・大判出力展示いたします。

キャラクター達の関係性や背景、繊細な感情表現が印象的なシリーズ。展示を通して物語の魅力に迫ります。その他、『Fate/Grand Order』等のスマートフォンゲーム作品も展示予定。

サイン会開催決定！

「EDITION88 フラッグシップショップ」もしくは「デザインフェスタギャラリー原宿」の会場にて、画集を含む商品を一会計につき税込6,000円以上お買い上げのお客様、先着100名様を対象に下記サイン会にご参加頂けます。

日時：2026年5月5日（火）13:00～16:00

会場：デザインフェスタギャラリー原宿EAST2階

サイン対象：画集「殺意」

人数：100名 （内訳：EDITION88フラッグシップショップ：先着50名、デザインフェスタギャラリー原宿：先着50名）

＜サイン会参加条件＞

- 一会計につき税込6,000円以上お買い上げの方お客様が対象となります。「EDITION88 フラッグシップショップ」と「デザインフェスタギャラリー原宿」の両方でお買い物を頂いても、それぞれのご注文の金額を合算することはできませんのでご注意下さい。- 対象のお客様には、「EDITION88フラッグシップショップ」と「デザインフェスタギャラリー原宿」、それぞれ先着50名にサイン会参加券をレジにて配布いたします。

サイン会の詳細、注意事項については、特設サイトに記載していますので、必ず内容をご確認下さい。

特設サイト :https://edition-88.com/pages/au-exhibition

展示会開催記念 SNSキャンペーンスタート！

Ｘ(旧Twitter)と Instagramで展示会開催を記念して、「ミニフレームマグネット2種セット」を合計4名様にプレゼント！

【参加方法】

●X

１.@TheEdition88のアカウントをフォロー

２.対象キャンペーン投稿をリポスト

対象キャンペーン投稿：https://x.com/TheEdition88/status/2035990306768974177?s=20

Xキャンペーン投稿 :https://x.com/TheEdition88/status/2035990306768974177?s=20

●Instagram

１. ＠theedition88をフォロー

２. 対象キャンペーン投稿をいいね

対象キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DWODgDBkbu4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DWODgDBkbu4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

Instagramキャンペーン投稿 :https://www.instagram.com/p/DWODgDBkbu4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。

その他の規定や詳細につきましては、特設サイトをご確認ください。

特設サイト :https://edition-88.com/pages/au-exhibition

AU（あう）プロフィール

AUWD（AUワールド）とAUORP（AUオルフェンズ）という2つの創作を主に活動する。

人の姿をしていながら人ならざる人外を描くことを得意にしており、妖しいほどの神々しさはときに恐ろしさまで感じさせる。

にじさんじ所属VTuber葛葉氏の「疑心暗鬼（歌ってみた）」「ファイトソング（歌ってみた）」MVイラストで話題となる。

主な仕事に文庫本の装画やスマートフォンゲーム『Fate/Grand Order』の概念礼装を担当した他、スマートフォンゲーム『刀剣乱舞』三郎国宗のキャラクターデザインなど、数々の話題作でイラストを提供した実績を持つ。

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

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