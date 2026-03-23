丹波篠山に春の訪れ「丹波篠山さくらまつり」

丹波篠山市

兵庫県丹波篠山市では３月下旬から４月にかけて市木「さくら」が見頃を迎えます。

それに伴い、「丹波篠山さくらまつり」と銘打って様々なイベントが開催されます。

市内にはさくらまつりの会場以外にもさくらの名所がいくつもあります。さくらまつりを楽しんだ後は、是非いろいろな場所へ足を運んでみてください。

さくらまつりの期間はイベントがたくさん

春の味まつり

丹波篠山さくらまつりのフィナーレを飾るのは、花より団子！？「春の味まつり」が今年も開催されます。食の宝庫、丹波篠山のうまいもんが大集合！丹波篠山の人気飲食店が勢ぞろいします。丹波焼の器や、手軽にDIYに使える天然木材市も人気です。車でないと訪れることができないような、丹波篠山市郊外にある人気店も城下町に集合するので、普段は手に入りにくい商品も、この日なら気軽に購入することができます。まだ訪れたことが無いお店でも、改めてお店にゆっくり訪問したくなるようなお店ばかりです。

【開催概要】

開催日：2026年4月4日（土）、5日(日)

開催時間：4日は10時～20時、5日は10時～16時

開催場所：丹波篠山市役所前

Sakura value eats（さくらバリューイーツ）

市内の桜を広域で楽しんでいただけるよう、市内各店舗にて、お花見弁当やスイーツを期間限定の販売、または限定特典付きでお楽しみいただけます。レンタサイクルで、穴場のお花見スポットを訪れたり、お店で購入したお弁当を持ってお出かけするのもオススメです。

※丹波篠山市内は飲食店の席数が少なく、桜の時期は大変込み合い、ランチ難民も多く見かけます。事前予約やテイクアウトなどを利用されることをおススメいたします。

【開催概要】

開催日：2026年3月28日(土)～4月5日(日)

開催場所：市内協力店舗

お花見市長室

篠山城跡の桜の開花時期にあわせて丹波篠山市役所市長室の一般開放を行います。お城の桜が一望できますので、ぜひお越しください。写真のような景色が楽しめます。

【直近3年間の開花宣言日】

令和5年：3月24日

令和6年：4月1日

令和7年：4月4日

【開放概要】

開放日：詳細は篠山城跡の開花基準木における開花宣言後に発表いたします。

開放時間：10時から16時 期間中は土曜日・日曜日も開放しています。

場所：丹波篠山市役所本庁3F 市長室

事前申し込み不要 ※ただし、入室前の受付で氏名などを記入いただきます。

入室時間は10分程度

Instagramフォトコンテスト

丹波篠山のステキな春の写真を募集します。桜の写真でなくても、「春を感じられる写真」なら何でもOKです！「丹波篠山らしさ」があればなお良いです。

ステキなお写真を投稿いただいた6名の方に、観光協会より嬉しいプレゼントをお届けいたします。

【募集概要】

募集期間：2026年3月28日(土)～4月12日(日)

募集テーマ：丹波ささやまの春

応募方法：

１.インスタグラムにて「丹波篠山市観光協会公式アカウント」をフォロー

https://www.instagram.com/tb_sasayama/

２.丹波篠山市内の魅力ある春の写真を撮影

３.ハッシュタグ 「#春の丹波篠山2026」 を付けて投稿

４.応募完了

春風とさくらの雪洞（ぼんぼり）

地元の方々の懸命な努力によって、大切にされてきた篠山城跡周辺のさくらの華やかさをさらに明るく演出するため、『さくらボンボリ』を点灯します。

ボンボリの点灯に合わせ篠山城のシンボル、大書院もライトアップされます。

【開催概要】

開催日：2026年3月21日（土）～4月12日(日)

開催場所：篠山城跡周辺

2026年丹波篠山市の桜開花宣言

丹波篠山市では市内における桜の開花の目安として、篠山城跡登り口に開花基準木（ソメイヨシノ）を設けています。この桜に一定の開花が見られると開花宣言としています。

丹波篠山市には桜の名所がいっぱい

篠山城跡

篠山城跡は、県下屈指の桜の名所として知られ、城下町に約1000本のソメイヨシノが咲き誇ります。

開花期間中は、ぼんぼりが点灯され、夜桜見物を楽しめるほか、堀に映る桜も見事です。辺りは幻想的な雰囲気に包まれます。

春日神社

国重要文化財である、春日神社能舞台は幕末の1861年に建立されました。建設当時、箱根以西では最も立派だと言われた能舞台で、舞台の床下には、音響効果のために丹波焼の大甕が7つ据えられているのが特徴です。

毎年、4月の第2土曜日（2026年は４月11日）にはこの能舞台で能と狂言が披露されます。（要観覧チケット）花吹雪の中、幽玄な世界をお楽しみいただけます。

高蔵寺

境内にはソメイヨシノや樹齢８０年を超えるシダレザクラが見られ、例年多数の方が訪れます。

また、珍しい黄緑色の花が咲く御衣黄桜（ぎょいこうざくら）も見られることで人気です。

篠山川【西岡屋・有居】

さくらトンネルの名所で、ピンク色のトンネルが500ｍ続く人気スポット。

サイクリングにも人気のコースです。開花期間中は、地元の自治会の方がぼんぼりをつけて、夜桜を美しく演出しています。

▽他にも丹波篠山市には桜の名所がたくさんあります（ぐるり丹波篠山）

https://tourism.sasayama.jp/spring-sakura/