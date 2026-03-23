トミー ヒルフィガー、Jang Won Young(チャン・ウォニョン)のカルチャーアイコンとしての躍進を背景に、トミー ジーンズ 2026年スプリングキャンペーンの顔に起用

合同会社 PVHジャパン

トミー ヒルフィガーは、ブランドアンバサダーであるチャン・ウォニョンを、トミー ジーンズの2026年スプリングキャンペーンの顔として起用することを発表します。現代のエンターテインメントシーンにおいて象徴的なトレンドセッターである彼女は、楽観性やリラックス感、そして自信に満ちたムードを、ブランドのモダンなデニムライフスタイルにもたらします。

リラックスした音楽スタジオを舞台にした本キャンペーンは、レコードやスピーカーに囲まれたチャン・ウォニョンの自然体の姿を捉えています。そこは、生活感がありながらもクリエイティブでクールな空間です。彼女の世代を象徴する創造的なスピリットを体現し、刷新されたヘリテージシルエットを、自然で直感的なスタイルで表現しています。

自由なスタイル、カルチャーとのつながり、そして自己表現という共通の価値観によって形作られてきたクリエイティブパートナーシップを継続し、トミー ジーンズとチャン・ウォニョンは、カルチャーが人と人とをつなぐ存在であることを示しています。そして、スタイルが自由で表現豊かに息づく世界へと、新たな世代を誘います。

2026年スプリングシーズンのトミー ジーンズは、アメリカンルーツから生まれ、現代に向けたスタイルとして提案しています。チャン・ウォニョンは彼女ならではのスタイルで、再構築されたクラシックアイテムを披露し、鮮やかなレッドのオフショルダーストライプセーターに、ホワイトジーンズとスニーカーを合わせたルックを提案しています。さらに、デニムシャツとショーツのセットアップに、クラシックなフラッグロゴTシャツを組み合わせたルックも登場します。

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