ジモショクから“おひさま” モチーフのオリジナルケーキを新発売

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K・Pクリエイションズ株式会社


K・P クリエイションズ株式会社ジモショク事業部（所在地：宮崎県宮崎市旭1-6-25、代表取締役：久積英子）は、2026 年３月13 日（金）より、宮崎県日南市・弓削ファームの「ユゲポン（不知火）」を贅沢に使用したケーキ「おひさまケーキ」を発売しました。本商品は、上から見ると輪切りのユゲポンが花のように咲く、華やかなデザインが特徴です。こどもの日に向けた季節限定商品として、ギフト需要を見込んでいます。ケーキの製造は、K・P クリエイションズ株式会社のグループ会社で、群馬県前橋市に店舗を構えるプレミアムバーム（Premium Baum）／合同会社ぷれみあむばーむが担当。職人の手仕事により一つひとつ丁寧に仕上げられています。同店のパティシエは「農家のパティシエ」として、素材の背景にまで向き合う菓子づくりを行っています。



商品概要


商品名：おひさまケーキ


販売期間：2026 年3月13 日（金）～


価格：5,990 円（税込）＋ 配送料


販売数量：限定50 個


ケーキサイズ：４号


販売方法：公式オンラインショップ「ジモショク」


https://jimoshoku.com/product/ohisama-cake/




配送方法：冷凍配送


配送開始日：2026 年4 月28日（火）より順次発送


配送料：エリアにより異なります。詳細はオンラインショップをご確認ください。


購入はこちらから


※数量限定のため限定数に達し次第、申込を締め切らせていただきます。



商品特徴




宮崎県日南市・弓削ファームの「ユゲポン（不知火）」を贅沢に使用。


大きく丸い果実は、甘さと爽やかな酸味が特長の人気柑橘。その酸味の角を整え、全体と調和するバランスに仕立てました。



ケーキ製造元


合同会社ぷれみあむばーむ


● 店舗名：プレミアムバーム（Premium Baum）


● 所在地：〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町５丁目12-10


● 公式サイト：https://sweet-baum.com/



また、ジモショクでは新食感エクレア「ザクレア」も発売中です。





クッキー生地をまとわせたシュー生地のサクッと軽やかな食感が特徴。


中には軽やかな低脂肪クリームを使用し、甘さ控えめに仕上げました。


プレーンとチョコの２種類を展開します。詳細はECサイトにてご確認ください。


https://jimoshoku.com/product/zaclair/



※ジモショク事業部とは


「地元で愛される食品を全国へ」をテーマに、食のチカラで地方創生を担うプロジェクト。地元で人気の名品を探し出し、全国へ進出するお手伝いをしています。「ジモショクセレクト」はそんな全国各地にある名品の中から、選りすぐりの商品にのみ認定されるブランド。 美味しさ、価格、見た目、コンセプトなどを、フードコンサルタントやマーケッター、クリエイティブディレクター、フードスタイリストなどの専門家が審査し、高評価を得たものに対してブランド認定をしています。



本件に関するお問い合わせ


担当：松元・下中園


TEL: 0985-24-4155


MAIL: food_sec@koyanagi.co.jp


会社名：K・Pクリエイションズ株式会社 　


所在地：宮崎県宮崎市旭1-6-25 　


代表者：代表取締役 久積英子 　


資本金：5,000万円 　


URL：https://www.koyanagi.co.jp