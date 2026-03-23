ルミネ町田にて、東京・蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」期間限定出店

株式会社CLASSIC

東京・蔵前にあるSNSで話題の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2026年3月23日（月）～4月19日（日）の期間限定で、ルミネ町田にて催事に出店いたします。ルミネ町田での催事は今回がはじめて。ご自身へのご褒美やご家族へのプレゼント、お手土産などにぜひご利用ください。





KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/

KURAMAE CANNELE for Dog 公式Instagram：

https://www.instagram.com/kuramaecannele_for_dog/

KURAMAE CANNELE公式X:https://x.com/kuramae_cannele

焼きたてカヌレ「クラマエ・カヌレ」で特別なひとときを

「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼きたてカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼きたてのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。

ルミネ町田での催事は今回がはじめて。外はカリッ、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのクラマエ・カヌレを、毎朝蔵前で焼きあげて配送いたします。家族への手土産や、ご自身へのご褒美おやつにおすすめです。

また、素材や配合に配慮して開発した『愛犬用クラマエカヌレ』も販売いたします。「大切な家族であるわんちゃんとも同じ時間を囲んでほしい」という思いでできた愛犬用カヌレ。人用のカヌレづくりで培ってきた“焼き”へのこだわりを活かしながら、わんちゃんの体に配慮した、KURAMAE CANNELEならではの愛犬用カクラマエカヌレです。

【商品ラインナップ】

・クラマエカヌレ 324円（税込）

・オリジナルブレンド紅茶缶「カヌレ・ド・ティー」 982円（税込）

・愛犬用クラマエカヌレ 1,485円（税込）※数量限定

・オリジナルギフトバッグ 638円（税込）

■出店情報

・場所：ルミネ町田 2F コンコース区画 催事スペース

・日時：3月23日（月）～4月19日（日）10:30~20:30

【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間：営業時間 : 11:00～18:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

所在地 :〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp





【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】

kuramae_cannele@classic-inc.jp





