ルミネ町田にて、東京・蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」期間限定出店

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株式会社CLASSIC

東京・蔵前にあるSNSで話題の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2026年3月23日（月）～4月19日（日）の期間限定で、ルミネ町田にて催事に出店いたします。ルミネ町田での催事は今回がはじめて。ご自身へのご褒美やご家族へのプレゼント、お手土産などにぜひご利用ください。




KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/


KURAMAE CANNELE for Dog 公式Instagram：


https://www.instagram.com/kuramaecannele_for_dog/


KURAMAE CANNELE公式X:https://x.com/kuramae_cannele




焼きたてカヌレ「クラマエ・カヌレ」で特別なひとときを

「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼きたてカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼きたてのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。


ルミネ町田での催事は今回がはじめて。外はカリッ、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのクラマエ・カヌレを、毎朝蔵前で焼きあげて配送いたします。家族への手土産や、ご自身へのご褒美おやつにおすすめです。




また、素材や配合に配慮して開発した『愛犬用クラマエカヌレ』も販売いたします。「大切な家族であるわんちゃんとも同じ時間を囲んでほしい」という思いでできた愛犬用カヌレ。人用のカヌレづくりで培ってきた“焼き”へのこだわりを活かしながら、わんちゃんの体に配慮した、KURAMAE CANNELEならではの愛犬用カクラマエカヌレです。




【商品ラインナップ】

・クラマエカヌレ　324円（税込）


・オリジナルブレンド紅茶缶「カヌレ・ド・ティー」　982円（税込）


・愛犬用クラマエカヌレ　1,485円（税込）※数量限定


・オリジナルギフトバッグ　638円（税込）


■出店情報

・場所：ルミネ町田 2F コンコース区画 催事スペース


・日時：3月23日（月）～4月19日（日）10:30~20:30



【店舗概要】

KURAMAE CANNELE


所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階


営業時間：営業時間 : 11:00～18:00


定休日：月曜定休



KURAMAE CANNELE エキュート上野店


所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」


営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00



【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC


所在地 :〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F


事業内容 : 飲食店運営


https://classic-inc.jp


MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp




【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】


kuramae_cannele@classic-inc.jp