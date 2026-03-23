NIKI Hills Winery、世界的人気シェフ奥田政行氏を招いたスペシャルディナー＆ナパワインの真髄を紐解くペアリングナイト、2日連続でイベント開催

株式会社DACホールディングス

広告会社DACグループが北海道仁木町で展開するワイナリー、NIKI Hills Winery（代表取締役社長：石川和則）は、2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間、世界の美食家を魅了するスペシャリストを招聘した「プレミアム・ディナーイベント」を開催いたします。

今回のイベントは、単なる食事会ではなく、ブドウ畑の散策や醸造所でのバレルテイスティング、食事やワインについてのプレレクチャーを含む、五感を研ぎ澄ます6時間の「プレミアムプログラム」として構成されています。

■イベント概要

※料理はイメージとなります【Day 1】 2026年6月26日（金）NAPA & SONOMA Pairing Night - 五感で紐解くナパの真髄 -

ナパ・ソノマワインのスペシャリスト岡本和幸氏が厳選した希少なワイン5種と、当ワイナリーの永井尚樹シェフによる「イノベーティブ・フュージョン」の融合。 「Pairing Lab（ペアリング・ラボ）」と題した事前レクチャーを通じ、味覚の構成要素を科学的に理解してからディナーに臨む、知的没入型の美食体験です。

岡本和幸氏

ナパ・ソノマワインのスペシャリストがワインを厳選

永井尚樹シェフ

当ワイナリーAperçu（アペルシュ）シェフ

【Day 2】 2026年6月27日（土）「ゆで論」グランプリ受賞記念 Special Dinner - 究極のパスタを物語の核に -

グルマン世界料理本大賞にて過去30年の最高賞を受賞した奥田政行シェフを招聘。 奥田氏の「引き算の魔法」と永井シェフの「鋭い感性」が響き合い、北海道と山形・庄内の旬を再構築した全9品の特別コースを提供します。 厨房の緊張感を伝えるライブ中継や「黄金のゆで汁」のテイスティングを通じ、世界を驚かせた調理理論を体感いただけます。

奥田政行氏

山形・庄内の食材を世界に届ける地産地消の旗手。日本を代表するイタリアンシェフ。

永井尚樹シェフ

奥田シェフとともにワインに合うイノベーティブ・フュージョンを提供します。

■タイムスケジュール（両日共通：美食の源流を辿る6時間）

15:00：NIKI Forest Adventure（専用カートで天空の展望台へ、アペリティフ体験）

15:50：ヴィンヤード・プライベートツアー（栽培責任者による土壌と哲学の解説）

16:50：醸造所ツアー＆バレルテイスティング（醸造責任者が導く醸造所の深部へ）

17:30：プレ・レクチャー（Day 1：ペアリングの法則 / Day 2：ゆで論の深淵）

18:00：ディナー（各テーマに沿った特別コース全9品とワイン7種のペアリング）

■開催詳細・お申し込み

料金：お一人様 55,000円（消費税・サービス料込）

※15:00からのプログラム、ディナー、ペアリングワインを含みます

定員：各日 限定24名（完全予約制）

宿泊プラン：145,200円（税込）～

※2名1室利用（2名様分の料金）、イベント参加費・朝食付

開催場所：NIKI Hills Winery 北海道余市郡仁木町旭台148-1

※往路JR仁木駅（14:30）、復路JR小樽駅（ディナー終了後）への無料送迎あり

予約開始日：2026年4月1日（水）9:00～

予約方法：お電話にて承ります（お部屋タイプや送迎のご相談を丁寧に行うため）

電話番号：0135-32-3801（NIKI Hills Winery）

イベント詳細につきましては、3月27日にNIKI Hills Wineryのホームページに掲出予定です。

https://nikihills.co.jp/

■NIKI Hills Wineryについて

広告会社DACグループが運営する複合型ワイナリー。準限界集落となった仁木町の再生に向け、2014年に事業をスタート。2019年にグランドオープンした33haの敷地に醸造所、ブドウ畑、ナチュラルガーデン、レストラン、宿泊棟を備えています。醸造したワインが国際コンクールで金賞を受賞するなど質の高いワインづくりを続ける一方で、地域貢献にも注力しており、ワインツーリズムで国内外の観光客を誘致することで、仁木町の活性化を目指しています。

URL：https://nikihills.co.jp/

株式会社DACホールディングス 概要

社名 ： 株式会社DACホールディングス

代表者： 代表取締役社長 石川 和則

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F

社員数： 975名(DACグループ総数)

URL ： https://www.dac-group.co.jp/