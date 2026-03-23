MLB(TM)球団の勝敗を予想して、おトクなクーポンや「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」を当てよう！メジャーリーグ開幕にあわせ、セブン‐イレブンアプリ会員限定のキャンペーン！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「MLB(TM)勝敗予想チャレンジ」キャンペーンを3月16日（月）から6月28日（日）の間、セブン‐イレブンアプリにて開催します。

期間中、毎週指定されるMLB(TM)2球団について、翌週の勝敗を予想して応募いただくと、結果に応じてクーポンを配信します。さらに、全30球団のうち15球団以上的中された方の中から抽選で10組40名様（1組最大4名様まで）に「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」参加権が当たります。

セブン‐イレブンアプリ会員限定キャンペーンのため、アプリをまだお持ちでない方はダウンロードのうえ、ご参加ください。また、キャンペーン期間の途中からでもご参加いただけますので、皆様ぜひ奮ってご応募ください！

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_bb2603/

「MLB(TM)勝敗予想チャレンジ」キャンペーン概要

勝敗予想期間：2026年3月16日（月）～6月28日（日）

内容：

セブン‐イレブンアプリから、毎週指定されるMLB(TM)2球団の翌週の勝敗を予想して応募いただくと、的中した球団数に応じてクーポンを配信します。さらに、全30球団のうち15球団以上的中された方の中から抽選で10組40名様（1組最大4名様まで）に「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」へご招待。

※クーポンは試合翌週の火曜日中に配信いたします。

※「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」の抽選権は対象のアプリ会員様へアプリ内に抽選参加のお知らせが届きます。

※キャンペーンの参加には、LINEアプリで「セブン‐イレブン」公式アカウントの友だち追加および認証が必要です。

（1）的中数に応じておトクなクーポンがもらえる

クーポン内容：対象商品の50円引きクーポンまたは70円引きクーポンをプレゼント。

クーポン配信日：試合翌週の火曜日中に配信（【例】3月23日週に開催される試合の勝敗予想の場合、3月31日（⽕）に配信いたします。）

クーポン利用期間：クーポン配信日含む7日間

対象者：

セブン‐イレブンアプリに会員登録されている方

実施期間中は新規会員登録後からキャンペーンに参加いただけます。

※応募はお1人様1週間に1回までとなります。

※キャンペーン詳細はHPまたはセブン‐イレブンアプリをご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_bb2603/

（2）全30球団のうち15球団以上的中された方の中から抽選で、10組40名様（1組最大4名様まで）に「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」へご招待

内容：キャンペーン期間中の的中数合計が全30球団のうち15球団以上となった方の中から抽選

※抽選への応募はお1人様1回限りです。

■「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」

会場：都内某所

当選人数：10組40名様（1組最大4名様まで）

上原浩治さんをお招きし、日本国内でMLB(TM)の試合を一緒に観戦できるプレミアムなイベントです。

「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」に当選した方にはセブン‐イレブンアプリ内のお知らせに当選通知が届きます。お知らせの案内に沿ってお客様情報の入力をお願いいたします。

※抽選への応募はお1人様1回限りとなります。

「上原浩治さんと楽しむMLB(TM)観戦イベント」抽選参加期限：2026年7月13日（月）23:59まで

当選者の応募フォーム入力期限：2026年7月20日（月）23:59まで

応募対象者：

「MLB(TM)勝敗予想チャレンジ」キャンペーンにて、全30球団のうち15球団以上的中された方

応募フロー（セブン‐イレブンアプリ～応募サイト）

１.セブン‐イレブンアプリ内のバナーから予想サイトへアクセス

※キャンペーンの参加には、LINEアプリで「セブン‐イレブン」公式アカウントの友だち追加および認証が必要です。

２.毎週、アメリカン・リーグ、ナショナル・リーグそれぞれ各1球団の勝敗予想を事前に回答

※回答受付は日本時間で試合開催週の前週日曜日23:59までとなります。

※勝敗予想サイトは、毎週月曜日0:00になった時点で翌週の予想ページに切り替わります。切り替わり後に前週の予想応募はできないため、余裕をもってご参加ください。

※毎週の勝敗予想の回答は送信後に変更することはできません。

３.「回答内容を送信する」をタップして内容を確認

４.「応募する」をタップして、受付完了画面が表示されると応募完了です。

セブン‐イレブンアプリの会員コード取得方法

ホーム画面トップの会員コード、または会員コードボタンを押すと表示されます。バーコード下部にある18桁の番号を長押しすることでコピーが可能です。

セブン‐イレブンアプリについて

セブン‐イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■ 主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルが貯まる

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

※メジャーリーグベースボールの商標および著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。詳しくはMLB.comを参照ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いがない場合はご容赦ください。

※画像はイメージです。

※アプリおよびコンテンツのダウンロードにかかる接続料および通信料は、お客様のご負担となります。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_bb2603/