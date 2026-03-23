東京のSEO会社、多すぎて選べない--。株式会社Mesutが2026年版「SEO対策コンサルティング会社カオスマップ」を公開。45社以上を5カテゴリで一挙整理

株式会社Mesut東京のSEO対策コンサルティング会社カオスマップ

東京都新宿区 - 2026年3月 - SEOコンサルティング支援を手掛ける株式会社Mesut（本社：東京都新宿区西新宿7丁目5-12 岡田ビル302号、代表取締役：宇田 晃平、以下 Mesut）は、東京都内に拠点を置くSEO対策コンサルティング会社のみを対象とした「【東京の業者のみ】2026年版 SEO対策コンサルティング会社カオスマップ」を公開しました。

■ カオスマップ掲載記事はこちら

https://mesut.co.jp/seo-tokyo/

カオスマップ作成の背景

東京都内には数百社を超えるSEO対策会社が存在し、それぞれ専門領域・対応規模・料金体系が大きく異なります。自社に合ったSEO会社を選ぶことは、多くの担当者にとって大きな負担となっています。

実際に以下のような声が多く寄せられています。

SEO会社が多すぎて、どこに頼めばいいかわからない

コンサル型なのか、記事制作型なのかの違いが判断できない

地方の会社と東京の会社が混在していて比較しにくい

こうした課題を解決するため、株式会社Mesutは実際に東京都内に拠点を持つSEO対策会社のみを独自リサーチ・分類し、カオスマップとして無料公開しました。

カオスマップの特徴

今回のカオスマップでは、東京都内に拠点を構えるSEO対策会社45社以上を、以下の5カテゴリに分類・整理しています。

SEOコンサルティング特化

株式会社Mesut／株式会社LANY／株式会社Faber Company／株式会社BRIDGEA／Leo Sophia Group／株式会社エクスコア／株式会社センタード／株式会社ジオコード／ホワイトベアー株式会社 など

総合デジタルマーケティング

株式会社TAM／株式会社W-ENDLESS／株式会社メディアグロース／株式会社GIG INC.／and media株式会社／株式会社オプト／株式会社サイバーエージェント／株式会社デジタルトレンズ／DYM株式会社／株式会社デジマケ など

Webマーケティング

SEVEN DEX株式会社／株式会社PLAN-B／株式会社ウィルゲート／オルグロー株式会社／株式会社TONOSAMA／株式会社Speee／StockSun株式会社／サクラサクマーケティング株式会社／Jack and Beans株式会社／株式会社DEVO など

SEOツール／データ／テクニカルSEO

Hakuhodo DY ONE（株式会社博報堂DYホールディングス）／アドマノ株式会社／TACT SEO（株式会社ウィルゲート）／株式会社LiKG／SEO Japan（アイオイクス株式会社）／株式会社CINC など

コンテンツSEO＋SEO記事制作

記事作成代行ウルトラ／株式会社コンテンシャル／Rank-Quest（株式会社eclore）／クーミル株式会社／株式会社CROCO／ナイルのSEO相談室／FOURSONs株式会社／株式会社メディアエクシード など

カオスマップで「選ぶ軸」が変わる

従来のSEO会社ランキングとは異なり、本カオスマップは目的・予算・体制に合わせて比較しやすいことを重視して設計しています。

BtoB企業のリード獲得が目的 →「SEOコンサルティング特化」カテゴリから選ぶ

記事制作コストを抑えたい →「コンテンツSEO＋記事制作」カテゴリから選ぶ

SEOツールで内製化を進めたい →「SEOツール／テクニカルSEO」カテゴリから選ぶ

掲載記事では各社の料金・強み・契約条件・初期費用の有無についても詳しく解説しています。

■ 詳細はこちら

https://mesut.co.jp/seo-tokyo/



MesutのサービスSEOコンサルティング（月額15万円～）

BtoB企業の有効リード獲得に特化したSEO支援。技術的SEOとコンテンツSEOの両面から一貫サポートします。初期費用なし・1ヶ月から契約可能です。

https://mesut.co.jp/contact/



記事制作代行（2万円/記事～）

BtoB領域に精通したライターによるSEO記事執筆。1記事から発注可能で、初期費用はかかりません。



被リンク営業代行（月額7.5万円～）

外部サイトからの自然なリンク獲得を支援。営業リスト作成・メール送付・レポート作成まで一貫対応します。

■ 【完全無料】60分のSEOコンサル実施中

》東京でSEO対策がおすすめのコンサルティング会社株式会社Mesutへの無料相談(https://mesut.co.jp/contact/)

株式会社Mesutについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179095/table/2_1_7730c490ac60f3cb50e9e701a005f29c.jpg?v=202603230551 ]



