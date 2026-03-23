【HYDRO FLASK(R) × HOLLYWOOD RANCH MARKET】コラボレーションボトルに新型タンブラーが登場

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株式会社 聖林公司


アメリカ・オレゴン州に拠点を置くボトルブランド〈Hydro Flask（ハイドロフラスク）〉と


〈HOLLYWOOD RANCH MARKET（ハリウッド ランチ マーケット）〉のコラボレーションボトルに、新型のタンブラーが加わりました。


また、継続モデルには新色CHOCO、OLIVEを追加しています。



〈Hydro Flask〉が拠点を置くオレゴン州は、自然に恵まれ、キャンプやサーフィンなどアウトドア・アクティビティが盛んな土地。そうした環境の中で誕生したブランドは、アウトドアシーンで求められる機能性を背景に、高い保温・保冷力を備えた製品を展開しています。



その機能性により、アウトドアシーンはもちろん、オフィスなど日常のさまざまなシーンでも活躍。


洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたプロダクトとして、世界中のユーザーから支持を集めています。



今回のコラボレーションモデルは、オフィスや自宅のデスクなど日常シーンで活躍するタンブラーと、外出時の持ち運びに便利なボトルを展開。



両ブランドのアイコニックなオリジナルロゴを施したデザインで、鮮やかな配色と印象的な


グラフィックがポイントです。



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12oz オールアラウンドタンブラー〈新型〉 \4,950

16oz ワイドマウス \7,260 ※新色 CHOCO、OLIVE


HYDRO FLASK × HOLLYWOOD RANCH MARKET 12oz オールアラウンドタンブラー〈新型〉 \4,950



〈SPEC〉


容量：354ml


口径：72mm


本体寸法（幅×高さ）：76mm×140mm


重量：217g



〈COLOR〉


WHITE / CHARCOAL / WINE / TQ BLUE






片手で持ちやすいスリムなデザインで、容量は354ml。冷たい飲み物は最大24時間、温かい飲み物は


最大6時間キープします。表面が結露しないため、気兼ねなく使用できます。







素材には耐久性に優れた18/8ステンレスを使用した二重の真空断熱構造を採用。キャップはハニカム（ハチの巣）構造で、熱や冷たさをしっかり閉じ込めます。BPAフリー素材を使用しているため安心して使用できます。日常使いしやすい一本で、ミニマルで洗練されたデザインはギフトにもおすすめです。



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HYDRO FLASK × HOLLYWOOD RANCH MARKET 16oz ワイドマウス \7,260



〈SPEC〉


容量：473ml


口径：58mm


本体寸法（幅×高さ）：74mm×180mm


重量：297g



〈COLOR〉
WHITE / CHARCOAL / BLUE


CHOCO / OLIVE ※CHOCO、OLIVEは新色






500mlのペットボトルに近いサイズ感の、473ml容量のWIDE MOUTH（直飲み）タイプ。







口径58mmと広めの設計で、飲み物を移しやすく氷も入れやすい構造です。持ち運びに便利なハンドル付きキャップを備え、アウトドアシーンから日常使いまで幅広く活躍します。



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〈素材・構造〉


・真空断熱構造


ステンレスを二重構造にすることで真空断熱構造を実現。保冷24時間・保温6時間が可能です。


表面が結露することもありません。



・ハニカム構造


キャップには自然の機能美であるハニカム断熱構造を採用。内部の温度を保つことで、長時間、


氷のような冷たさや湯気の上がる熱さをキープします。



・18/8ステンレス


食器などにも使用される、耐久性・耐錆性に優れた18/8ステンレスを使用。飲み物の風味を損なわず、お手入れも簡単です。



・BPAフリー


人体に悪影響を及ぼすビスフェノールA（BPA）を含まない素材を使用しているため、安心して使用


できます。



最新情報は〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉公式インスタグラムにて発信しております。


ぜひご覧ください。



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https://www.instagram.com/hollywood_ranch_market/?hl=ja

【展開店舗】


SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale_10.aspx) ※特集ページ


HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)


BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)


BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)


BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/)


※取り扱い商品は店舗により異なります。



HYDRO FLASK(R)


Hydro Flask（ハイドロフラスク）は2009年にアメリカで設立された、保温・保冷性能に優れたステンレスボトルブランドです。「TempShield(TM)」技術で飲み物を長時間冷たく、または温かく保ちます。高耐久のステンレス素材とスタイリッシュなデザインが特徴で、環境にも配慮した製品を展開し、アウトドアや日常使いに人気があります。



HOLLYWOOD RANCH MARKET


1972年、千駄ヶ谷にてUSEDのデニムウエスタンシャツ、シャンブレーシャツ、ネルシャツなどを取り扱い、カジュアルスタイルをベースにスタートしました。1979年に代官山へ移転後、バンダナから始まったオリジナルアイテムは、着心地の良さを追求し、いつの時代にも愛用できるモノ作りを続けています。




【SNS／ブランドサイト】


・ブランドサイト : HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/hrmarket)


・オフィシャルサイト : HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)


・ オフィシャルインスタグラム : @hollywood_ranch_market(https://www.instagram.com/hollywood_ranch_market/?hl=ja)


・プレスリリース



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