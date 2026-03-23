【HYDRO FLASK(R) × HOLLYWOOD RANCH MARKET】コラボレーションボトルに新型タンブラーが登場

株式会社 聖林公司

アメリカ・オレゴン州に拠点を置くボトルブランド〈Hydro Flask（ハイドロフラスク）〉と

〈HOLLYWOOD RANCH MARKET（ハリウッド ランチ マーケット）〉のコラボレーションボトルに、新型のタンブラーが加わりました。

また、継続モデルには新色CHOCO、OLIVEを追加しています。

〈Hydro Flask〉が拠点を置くオレゴン州は、自然に恵まれ、キャンプやサーフィンなどアウトドア・アクティビティが盛んな土地。そうした環境の中で誕生したブランドは、アウトドアシーンで求められる機能性を背景に、高い保温・保冷力を備えた製品を展開しています。

その機能性により、アウトドアシーンはもちろん、オフィスなど日常のさまざまなシーンでも活躍。

洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたプロダクトとして、世界中のユーザーから支持を集めています。

今回のコラボレーションモデルは、オフィスや自宅のデスクなど日常シーンで活躍するタンブラーと、外出時の持ち運びに便利なボトルを展開。

両ブランドのアイコニックなオリジナルロゴを施したデザインで、鮮やかな配色と印象的な

グラフィックがポイントです。

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12oz オールアラウンドタンブラー〈新型〉 \4,95016oz ワイドマウス \7,260 ※新色 CHOCO、OLIVE

HYDRO FLASK × HOLLYWOOD RANCH MARKET 12oz オールアラウンドタンブラー〈新型〉 \4,950

〈SPEC〉

容量：354ml

口径：72mm

本体寸法（幅×高さ）：76mm×140mm

重量：217g

〈COLOR〉

WHITE / CHARCOAL / WINE / TQ BLUE

片手で持ちやすいスリムなデザインで、容量は354ml。冷たい飲み物は最大24時間、温かい飲み物は

最大6時間キープします。表面が結露しないため、気兼ねなく使用できます。

素材には耐久性に優れた18/8ステンレスを使用した二重の真空断熱構造を採用。キャップはハニカム（ハチの巣）構造で、熱や冷たさをしっかり閉じ込めます。BPAフリー素材を使用しているため安心して使用できます。日常使いしやすい一本で、ミニマルで洗練されたデザインはギフトにもおすすめです。

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HYDRO FLASK × HOLLYWOOD RANCH MARKET 16oz ワイドマウス \7,260

〈SPEC〉

容量：473ml

口径：58mm

本体寸法（幅×高さ）：74mm×180mm

重量：297g

〈COLOR〉

WHITE / CHARCOAL / BLUE

CHOCO / OLIVE ※CHOCO、OLIVEは新色

500mlのペットボトルに近いサイズ感の、473ml容量のWIDE MOUTH（直飲み）タイプ。

口径58mmと広めの設計で、飲み物を移しやすく氷も入れやすい構造です。持ち運びに便利なハンドル付きキャップを備え、アウトドアシーンから日常使いまで幅広く活躍します。

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〈素材・構造〉

・真空断熱構造

ステンレスを二重構造にすることで真空断熱構造を実現。保冷24時間・保温6時間が可能です。

表面が結露することもありません。

・ハニカム構造

キャップには自然の機能美であるハニカム断熱構造を採用。内部の温度を保つことで、長時間、

氷のような冷たさや湯気の上がる熱さをキープします。

・18/8ステンレス

食器などにも使用される、耐久性・耐錆性に優れた18/8ステンレスを使用。飲み物の風味を損なわず、お手入れも簡単です。

・BPAフリー

人体に悪影響を及ぼすビスフェノールA（BPA）を含まない素材を使用しているため、安心して使用

できます。

最新情報は〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉公式インスタグラムにて発信しております。

ぜひご覧ください。

Instagram ▶ :https://www.instagram.com/hollywood_ranch_market/?hl=ja

【展開店舗】

SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale_10.aspx) ※特集ページ

HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)

BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)

BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)

BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/)

※取り扱い商品は店舗により異なります。

HYDRO FLASK(R)

Hydro Flask（ハイドロフラスク）は2009年にアメリカで設立された、保温・保冷性能に優れたステンレスボトルブランドです。「TempShield(TM)」技術で飲み物を長時間冷たく、または温かく保ちます。高耐久のステンレス素材とスタイリッシュなデザインが特徴で、環境にも配慮した製品を展開し、アウトドアや日常使いに人気があります。

HOLLYWOOD RANCH MARKET

1972年、千駄ヶ谷にてUSEDのデニムウエスタンシャツ、シャンブレーシャツ、ネルシャツなどを取り扱い、カジュアルスタイルをベースにスタートしました。1979年に代官山へ移転後、バンダナから始まったオリジナルアイテムは、着心地の良さを追求し、いつの時代にも愛用できるモノ作りを続けています。

【SNS／ブランドサイト】

・ブランドサイト : HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/hrmarket)

・オフィシャルサイト : HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)

・ オフィシャルインスタグラム : @hollywood_ranch_market(https://www.instagram.com/hollywood_ranch_market/?hl=ja)

・プレスリリース

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