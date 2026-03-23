″「カー用品店ジェームス」は、おかげさまで創業30周年！感謝を込めて、お得なキャンペーンを順次展開してまいります！″

トヨタモビリティパーツ株式会社

トヨタモビリティパーツ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：榊原弘隆）が運営する「カーメンテナンスとカー用品のお店 ジェームス」は、皆さまのご愛顧により、創業30周年を迎え

ます。

30周年を記念し、各種特別企画を順次展開してまいります。今回はその第1弾として、4月より開始

予定のキャンペーンおよびセール施策の一部を先行してご案内いたします。

■ジェームスアプリ来店スタンプカード

2026年4月1日～9月30日の期間、ジェームス

公式アプリにスタンプカード機能を導入します。

期間中にジェームスへご来店のうえ、“税込100円以上”ご購買で1日1個スタンプが貯まります。

3個以上貯めると、「期間中のお買い上げ全額

返金（最大10万円）」の抽選に参加できます。

※抽選で30名様に当選。当選者発表は、10月にジェームス公式アプリにて実施予定。

詳細は4月以降にジェームス公式アプリにて

ご確認ください。

●ジェームス公式アプリ

・App Store： https://itunes.apple.com/jp/app//id1453812250?mt=8

・Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tacti.jms.membersapp&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tacti.jms.membersapp&hl=ja)

■【頭文字D×ジェームス】30周年コラボキャンペーン

1.【店頭購入・アプリ応募】 「頭文字Ｄ」グッズが100名様に当たる！

2026年4月1日～4月30日の期間、ジェームス店頭にて税込500円以上ご購入のうえ、ジェームス

アプリからご応募いただいた方の中から抽選で、本キャンペーン限定の非売品を含む「頭文字Ｄ」

グッズをプレゼント。

※詳細は下記特設サイトをご確認ください。

2.【SNS企画】フォロー＆リポストで1万円分のQUOカード等が当たる！

2026年4月1日～4月30日の期間中、ジェームス公式Xをフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポス

トし、「欲しい商品」の指定ワードを引用ポストまたはリプライで投稿すると、抽選で合計30名様に

豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

※詳細は下記特設サイトをご確認ください。

●特設サイト

https://www.jms-car.com/cp/sns/initiald-jms/

●ジェームス公式X

https://x.com/Jms_car_item

■大創業祭

2026年4月10日～4月26日の期間、創業30周年を記念して、大創業祭を実施させていただきます。

数量限定品や300円均一、対象商品購入でもらえるノベルティなど特別な企画をご用意しております。

※詳細は4月以降にジェームス公式サイトをご確認ください。

●ジェームス公式サイト

https://www.jms-car.com/

■ジェームス30周年ロゴ

30周年期間中は、ジェームス30周年ロゴを

さまざまな場面で掲出してまいります。

こちらのロゴを用いたSNS企画も今後予定して

おりますので、ぜひご期待ください。

ジェームスは、1996年11月に第一号店となる「ジェームス グリーンロード店」（愛知県長久手市）を 開業いたしました。以来、「楽しい」「気軽」「親切」「信頼」をブランドコンセプトに掲げ、 「クルマが愛車に変わる場所」を目指してまいりました。 今後もお客様のカーライフに貢献できる

よう努めてまいりますので、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

●お近くのジェームスはこちらからご確認ください

https://www-stg.jms-car.com/shop/