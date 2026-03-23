コンヴァノ、株主優待制度を拡充

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、2026年3月23日開催の取締役会において、株主優待制度の内容を変更し、優待内容を拡充することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

今回の変更により、従来の「FASTNAIL優待割引券」を、より利便性の高い「FASTNAILネイルサービス無料提供券」へと変更いたします。これにより、株主の皆様にとっての優待価値は大きく向上いたします。

■株主優待制度拡充のポイント

- 優待内容を「割引券」から「無料提供券」へ変更- 年間ベースでの優待価値が大幅に向上- ご本人に加え、ご家族・ご友人も利用可能

特に、1,000株以上保有の場合、年間優待額は6,000円相当 → 15,000円相当（＋9,000円）へと拡充されます。また、最大では年間75,000円相当の優待が提供される制度となります。

■変更の背景

当社は、株主の皆様の日頃のご支援への感謝とともに、中長期的な株式保有の魅力向上を目的として株主優待制度を運用しております。

今回の見直しでは、株主の皆様にとっての実質的な利便性および体験価値の向上を重視し、より直接的にサービスをご利用いただける形式へと変更いたしました。

これにより、当社の主力サービスである「FASTNAIL」を、株主の皆様により身近に体験いただける機会の創出を図ります。

■優待内容（変更後）

- 株主様には、保有株式数に応じて以下の優待を提供いたします。- 暗号資産（ビットコイン／BTC） FASTNAILネイルサービス無料提供券

例）

- 1,000株以上：無料提供券 年間2回分（13,000円相当）＋BTC- 5,000株以上：無料提供券 年間10回分（65,000円相当）＋BTC

1.現行の内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/151_1_bc1902ffa9a8e47c288c6deab578f2b6.jpg?v=202603230551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/151_2_a062a42eb3887a085b790586cd42eb8f.jpg?v=202603230551 ]

2.変更後の内容

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/151_3_e085b523907a22866f6690c59d838761.jpg?v=202603230551 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/151_4_44b1fe12faa8c37418adbc56f34cd242.jpg?v=202603230551 ]

3.拡充内容のポイント

■適用期間

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/151_5_edec0fdf724546f4d016d38a70d70f3c.jpg?v=202603230551 ]

本変更は、2026年3月31日および2026年9月30日を基準日とする株主優待より適用いたします。

■業績への影響

本制度拡充による年間費用は、従来の約21百万円から約23百万円へと約2百万円程度の増加を見込んでおります。

一方で、既存店舗の余剰枠を活用することで追加コストを抑制できる見込みであり、業績への影響は軽微と判断しております。

■今後の展望

当社は今後も、株主還元の充実と企業価値の向上を両立させながら、主力ブランド「FASTNAIL」のさらなる成長と顧客体験の向上を図ってまいります。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」