学生のアイデアから生まれた、小麦・卵・乳不使用おやつ。レンジで100秒「さつまもっち」を2026年3月23日発売

みたけ食品工業株式会社「さつまもっち」商品パッケージ東京国際大学 商学部 奥教授と商品を企画した学生

みたけ食品工業株式会社（本社：埼玉県戸田市、代表取締役社長：八田武治、以下「みたけ食品」）は、東京国際大学 商学部の授業「ビジネス・ソリューション」との産学連携プロジェクトにより開発した商品「さつまもっち」を、2026年3月23日発売いたします。

本商品は、学生のアイデアをもとに企業が商品化した、レンジで簡単に作れる体験型のおやつです。

学生のアイデアから生まれた商品

本商品は、東京国際大学 商学部の授業「ビジネス・ソリューション」の一環として取り組まれた産学連携プロジェクトから誕生しました。

この授業では、企業が抱えている経営課題をテーマに多角的な視点から解決策を模索する、PBL型（課題解決型）となっております。

みたけ食品より「お米の利用拡大につながる米粉使用商品の起案」と課題を提示し、各チームアイデアを出し合い、プレゼンを行いました。その中から選ばれたのが、「さつまもっち」です。

東京国際大学ビジネスソリューション授業風景みたけ食品よりフィードバックを受ける学生さつまいもをヒントにした商品企画

実際に学生が市場調査やトレンド分析を行い、「多くの人に喜ばれる商品」をテーマに企画されたものです。学生たちは、川越の特産品である「さつまいも」に着目し、幅広い世代に楽しんでもらえる商品を目指しました。開発過程で、川越産のさつまいもの安定供給が課題となり、かないませんでしたが、見た目や食感で「さつまいもらしさ」を表現することに注力しました。

開発のこだわり

特に、さつまいもの「ねっとり感」を再現することにこだわりました。米粉パンは一般的にふんわりした食感になりがちですが、試作を重ねることで食感のバランスを調整しました。米粉と餅粉を組み合わせることで、もちもちとした食感とさつまいも特有のねっとり感を見事に実現しています。

商品化への思い- 商品を企画した学生のコメント

「柔らかい食べ物のほうが幅広い世代に食べてもらいやすいと思い、この商品を考えました。

実際に商品として完成し、食べてみておいしく仕上がっていて嬉しかったです。」

- 開発担当のコメント

「学生の自由な発想はとても新しく、商品開発の中でも多くの刺激を受けました。

さつまいもの食感をどう表現するか試作を重ね、納得できる商品に仕上げることができました。」

レンジで100秒、親子で楽しめるおやつ

みたけ食品研究開発室 開発担当詳細を見る :https://www.mitake-shokuhin.co.jp/satsumamocchi-tiu-collaboration/

「さつまもっち」は、水と油を加えて生地を作り、さつまいもあんを包み、電子レンジで約100秒で完成する手軽なおやつです。火を使わずに調理できるため、お子様と一緒におやつ作りを楽しむことができるのも大きな魅力です。

おやつ作りを通じて、食べ物ができる過程を体験できる商品となっています。

「さつまもっち」商品パッケージさつまもっち出来上がりイメージ画像商品概要

商品名：さつまもっち

内容量：ミックス粉60g、あん40g

発売日：2026年3月23日

希望小売価格：450円（税込）

特徴：

・電子レンジで約100秒の簡単調理

・米粉を活かしたもちもちとした食感

・小麦・卵・乳不使用

今後の展開

ご購入はこちらから（公式ショップ） :https://www.mitakeshop.jp/view/item/000000000617

当社は、今後も地域との連携を通じて、若い世代の発想を活かした商品開発に取り組んでまいります。

会社概要

みたけ食品工業株式会社

代表取締役社長：八田武治

設立： 昭和34年6月22日

1959年にみたけ食品工業株式会社として設立。

『「大地と人を結ぶネイチャーメディア」として、「安心・安全」「ニーズ」「高品質」な製品の提供を通じ、豊かな食文化に貢献する。』を経営理念に掲げ、ごま、米粉・上新粉、きな粉・大豆粉等の製造開発を行う穀粉製粉メーカー。きな粉、米粉上新粉は業界トップクラスの生産数量を誇る。

公式Instagram :https://www.instagram.com/mitakeshokuhin/公式X :https://x.com/mitakeshokuhin東京国際大学 ニュース :https://www.tiu.ac.jp/news/detail/news_20231213.html