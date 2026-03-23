【アンカー・ジャパン】大阪府歯科医師会と「災害時における物資供給に関する協定書」を締結

アンカー・ジャパン株式会社

アンカー・ジャパンは、大阪府歯科医師会と「災害時における物資供給に関する協定」を締結いたしました。大阪市天王寺区に位置する大阪府歯科医師会事務局に「Anker Solix Power Link System」およびポータブル電源を設置し、災害時の電源確保や機器への充電・給電をサポートいたします。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡歩）は、2026年3月23日（月）に大阪府歯科医師会と「災害時における物資供給に関する協定」を締結したことをお知らせいたします。

2026年は東日本大震災から15年という節目を刻み、さらに南海トラフ巨大地震や南関東直下地震の発生が懸念される中、災害への備えの重要性が日毎に増しています。アンカー・ジャパンは、災害時に向けて備えるべきものは「衣食住+電」として、電気を備蓄することの大切さの啓発活動にこれまでも注力して参りました。大阪府歯科医師会では、災害時においても生活の土台となるお口の衛生や歯科保健・医療の面からの備えを推進しており、この度、有事の電源確保や充電環境の整備、防災にまつわる啓発活動を共に実施するべく協定締結が実現しました。本日時点でアンカー・ジャパンは全国11の地方自治体と防災に係る協定または包括連携協定を締結しており、本協定はその他の機関との初の協定締結となります。

本協定においてアンカー・ジャパンは、大阪市天王寺区に位置する大阪府歯科医師会の事務局に、大容量・高出力ながらコンパクトなポータブル電源「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」、および家庭用電力ソリューション「Anker Solix Power Link System」を設置し、停電時でもポータブル電源の電力を建物のコンセントから使用し、歯科医師会機能の運営継続に活用いただきます。さらに大阪府下の各地区歯科医師会に、災害時の電源確保のため防塵 & 防水バッグつきのポータブル電源とソーラーパネルのセットを配備いたしました。また、有事の際には優先的に充電関連製品をお届けいたします。

大阪府歯科医師会長 深田 拓司様のコメント：

現代の歯科医療の提供において「電気」は不可欠なものとなっています。有事の際における万全な歯科保健医療提供体制の構築のために、迅速な電源の供給の備えを確保しておくことが極めて重要だと考えました。今回の協定と併せ、国の補助金を活用し大阪府下の全地区歯科医師会にもソーラーパネルとポータブル電源を配備しています。また、Ankerとの取り組みを機に、防災における口腔ケアの重要性への認知を社会に広げられればと考えています。

アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 猿渡歩のコメント：

アンカー・ジャパンは災害への備えに『衣食住＋電』を掲げていますが、これは医療・衛生分野がしっかりとあってこそであり、災害時の医療現場での電源確保や衛生環境の維持は、命に直結する課題です。今回初めて医療に関する団体と協定を締結できたことは、支援の幅を広げる大きな一歩だと考えております。今後もこうした取り組みを積極的に拡大し、テクノロジーの力でより多くの方に安心を届けられるよう、社会課題の解決と防災意識の向上に尽力して参ります。

大阪府歯科医師会 × アンカー・ジャパン 協定概要および関連製品

大阪府歯科医師会と「災害時における物資供給に関する協定」を締結し、災害時の電源確保のため、大阪府歯科医師会の事務局にはポータブル電源と電力ソリューションを、大阪府下の各地区歯科医師会には防塵 & 防水バッグつきのポータブル電源とソーラーパネルを配備いたしました。

大阪府歯科医師会に設置

● ポータブル電源「Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」

世界最小サイズ（※1）ながら、高出力かつ大容量が魅力。家庭の電化製品の99%（※2）を複数同時に動かせるパワフルな定格2000WのAC出力に加え、数日間の停電時でも電力と安心を備えられるよう、2048Whの大容量と半導体の改善により変換効率を高めました。本体充電も世界最速の約99分（※3）という利便性の高さや、電子部品を含めて10年以上（※4）安心してお使いいただける長寿命設計も特徴の、Ankerの大容量ポータブル電源の決定版モデルです。

● 電力ソリューション「Anker Solix Power Link System」

家庭や施設の電力確保やバックアップとして、電力会社からの電力供給が停止した際に、自宅内に設置した分電盤で電力を切り替え、あらかじめ設置し接続したポータブル電源からの電力供給に切り替えることができる電力ソリューションです。すでに大阪府歯科医師会の休日・夜間緊急歯科診療所に設置を完了しています。

大阪府下の各地区歯科医師会に配備

● ポータブル電源「Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」

& 防塵 & 防水バッグ

Anker Solixで最も人気の、高出力かつコンパクトなポータブル電源。防災への備えだけでなくアウトドアや節電にも最適な、欲しい機能が全部入った定番モデルです。業界屈指のコンパクトさを誇り、狭い場所での保管にも困りません。

● ソーラーパネル「Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel」

ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」と合わせてお使いいただけるソーラーパネル。2Lペットボトル約1.5本分と持ち運びやすい軽さも特徴です。多重階層構造や耐久性の高い素材を採用することで、耐用年数10年と長く安心してお使いいただけます。

※1 容量2000Wh帯のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載のモデルにおいて。ハンドル部分を除く堆積計算に基づく。2025年9月時点、Anker調べ。

※2 一般家庭で使用されるAC100V対応の家電を対象とした場合、Anker調べ

※3 AC充電のみの充電時間に基づく、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ、外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。

※4 適切な使用方法及び環境下において、1日1回使用した場合

企業情報 | Ankerグループおよびアンカー・ジャパンについて

Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、5年連続世界No.1モバイル充電ブランドの（※）「Anker」、オーディオブランド「Soundcore」、スマートホームブランド「Eufy」等を米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー 8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

ECサイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※出典：ユーロモニターインターナショナル

2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。

モバイル充電ブランドは、小売売上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。

携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、 モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。