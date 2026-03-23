3月27日（金）11時にCAMPFIREにて登場：【180L大容量】かばんにすっぽり、衣類はふんわり。超コンパクト衣類乾燥機。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社tonex

【プロジェクト公開日時】3月27日（金）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/918754/view(https://camp-fire.jp/projects/918754/view)

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1.驚きのコンパクト設計

本体は直径8cm×高さ30cmの円柱型、重量わずか約850g。巻いたズボン1本分の体積で、付属の収納袋にすべてのパーツが収まり、吊り下げ用ベルト付きで、どこでも簡単に掛けられます。内蔵電池なしなので、飛行機の手荷物としても携帯可能な、真のポータブル設計です。

2.たっぷり180L大容量

高密度ポリエステル製の専用乾燥バッグは、180Lの大容量を実現。延長設計で排気口が塞がりにくく、ファスナー式で出し入れも簡単です。付属のハンガーで、7着以上の衣類を吊るして乾かせます。家族の毎日の洗濯物をまとめて乾燥可能。少量からまとめ洗いまで、あらゆるニーズに対応します。

3.3段階の温風切替

高密度ニクロム合金発熱体を採用し、最大1000Wの高出力で迅速に温風を発生。3段階の風量（強・中・弱）から選択可能で、衣類の素材と量に合わせて最適な乾燥が行えます。吹き出し口温度は最大85℃に達します。

4.3段階の時間設定

1時間、2時間、3時間の3段階から乾燥時間を設定。衣類の量や状態に合わせて無駄のない乾燥が可能です。乾燥終了後は自動で30秒冷却を行い、発熱体を保護する配慮も。

5.360°ムラなく速乾

最高90，000回転/分の直流ブラシレスモーターが、秒速20mの強力な温風を生成。大きな風圧により温風は乾燥袋内を360°立体的に循環し、1m先まで届いて衣類の重なり部分や奥まで、短時間でむらなく乾燥させ、「上だけ乾く」現象を防ぎます。

3重安全システム

発熱部分には、サーモスタット、NTC温度センサー、温度ヒューズの3重の熱保護装置を設置。万が一の過熱を防ぎ、安全を徹底しています。また、耐熱ナイロン製ボディと電気絶縁設計により、長時間の使用でも安心です。

6.衣類思いの低温乾燥

衣類が直接触れる袋内は、効率的な60-70℃前後に保たれます。高温によるダメージや型崩れのリスクを抑えながら、しっかり水分を蒸発させる、衣類をいたわる低温乾燥を実現しています。

7.消臭・抗菌で清潔に

内蔵のイオン発生器から、2億級の高濃度マイナスイオンを温風とともに放出。衣類の水分を効率よく分離して柔らかな仕上がりに導くとともに、ニオイの原因となる菌の繁殖を抑制し、清潔で爽やかな状態を保ちます。

8.いろんなシーンで大活躍

そのコンパクトさと強力な乾燥力で、マンションの室内干しはもちろん、出張先のホテル、キャンピングカー、学生寮など、あらゆる生活スタイルと場所で、洗濯物の「乾かない」悩みを解決します。

STPOCOSポータブル衣類乾燥機 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gOI6u7gZvdE ]

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