国産CNAPP「Cloudbase」、AzureのVNet内リソースを可視化する「Azureリソースマップ」を全面リニューアル

Cloudbase株式会社

Cloudbase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岩佐晃也）は、同社が提供する国産CNAPP（CSPM / SBOM管理 / 脆弱性管理）「Cloudbase」において、Microsoft Azure（以下「Azure」）のネットワーク構成を可視化する「Azureリソースマップ」機能を2026年3月18日に全面リニューアルしたことをお知らせします。

本機能は、Azure環境におけるネットワーク構成および関連リソースをグラフ形式で可視化する機能です。今回のアップデートでは表示ロジックを刷新し、Virtual Network（VNet）内のリソース構成を俯瞰できる形式へ改善しました。

開発背景

クラウド活用の進展に伴い、Azure上のネットワーク構成は日々複雑さを増しています。従来の「リソースマップ」は近接するリソースの接続表示に特化していましたが、多くのお客様から「環境全体をひと目で俯瞰したい」という切実な声をいただいておりました。

そこでCloudbaseでは、こうしたお客様の運用実態に寄り添い、表示ロジックを抜本的に刷新。Virtual Network（VNet）単位でリソース構成を構造化して表示する形式へと変更しました。

これにより、Azure環境のネットワーク構成をより直感的に把握できるようになります。

なお、本機能は、既に提供しているAWSリソースマップ機能の仕様に準拠する形で実装されています。

Azureリソースマップの概要

新しいAzureリソースマップでは、VNet内に存在するリソースを中心とした構成をグラフ形式で表示します。

また、VNet内から以下のリソースへの通信経路が存在する場合には、通信先となるリソースも含めて表示されます。

- App Service- SQL Server

これにより、アプリケーション基盤やデータベースとの接続関係も含め、Azure環境の構成を俯瞰的に確認することが可能になります。

表示対象となる主なAzureリソース

- VNet- Subnet- Network Security Group- Load Balancer- Application Gateway- Virtual Machine- Private Endpoint- App Service- SQL Server

※App ServiceおよびSQL Serverはリソースマップ上には表示されますが、各リソース詳細画面には「リソースマップ」タブは表示されません。

期待される効果

本機能により、VNet内のリソース構成および関連サービスとの接続関係をグラフ形式で俯瞰できるようになり、クラウド環境の構成理解を支援します。

また、セキュリティ担当者やクラウド運用担当者が、ネットワーク構成やリソースの配置状況を迅速に確認できるようになることで、設定ミスの発見やセキュリティリスクの把握、インシデント発生時の調査効率の向上が期待されます。

各社の商標帰属表示についてはこちら(https://cloudbase.co.jp/trademark)をご参照ください。

Cloudbase株式会社について

エンジニアとしてのバックグラウンドを持つ代表岩佐が2019年に創業したスタートアップ企業です。AWS・Microsoft Azure・Google Cloud・Oracle Cloudといったマルチクラウド環境におけるリスクを統合的に監視・管理できるセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」を提供しています。クラウドのみならずオンプレミス環境も含め、企業のインフラ資産全体を横断的に可視化し、セキュリティリスクの継続的な管理を支援しています。

会社概要

社名：Cloudbase株式会社

代表取締役CEO：岩佐晃也

事業内容：クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の開発

本社所在地：東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 2F

設立： 2019年11月

企業HP：https://cloudbase.co.jp/