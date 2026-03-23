株主優待制度の拡充および優待区分の見直しに関するお知らせ

ダイコク電機株式会社

ダイコク電機株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：栢森 雅勝、証券コード：6430、以下「当社」）は、2026年３月23日開催の取締役会において、2027年３月期の株主優待制度の内容を拡充するとともに、優待区分を見直すことを発表しました。

▶発表資料は“こちら(https://www.daikoku.co.jp/ir/wp-content/uploads/2026/03/260323_yutai.pdf)”からご参照ください。

1.株主優待変更の背景

当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施しております。

この度、株主の皆様の利便性向上を図るとともに、株主様のお好みに応じて交換先を選択いただけるよう、優待品目を従来の「QUOカード」から株式会社デジタルプラス（証券コード：3691）が提供する「デジタルギフト(R)」へ変更することといたしました。

また、より多くの投資家の皆様に当社株式を中長期的に継続して保有いただくことを目的として、優待区分を見直すことといたしました。

２．優待品目の変更（追加）の内容

2027 年３月期の基準日時点より保有株式数に応じてデジタルギフトを進呈いたします。

※対象となる交換先は次の予定です。なお、交換先につきましては今後変更の可能性がございます。

【デジタルギフト(R)としての交換先】

Amazonギフトカード、PayPay、楽天ポイント、dポイント、auPAY、nanacoポイント、その他

※なお、QUOカードについても当面の間、優待品として選択いただけます。

３．変更の内容

＜現行制度および区分＞

＜変更後制度および区分＞

※デジタルギフト(R)は、株式会社デジタルプラスの登録商標であります。

※継続保有期間について

継続保有期間とは、同一の株主番号で株主名簿基準日（毎年３月末日および９月末日）の株主名簿に下記のとおり、連続で記載または記録されていることをいいます。

・１年未満 ：直近株主名簿に記載または記録が２回以下

・１年以上３年未満 ：直近株主名簿に連続３回以上６回以下記載または記録

・３年以上 ：直近株主名簿に連続７回以上記載または記録

４．変更時期

2026 年９月末日を基準日とする株主優待より適用いたします。

５．対象株主

毎年９月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された１単元（100 株）以上の当社株式を保有されている株主様を対象といたします。

６．株主優待の受け取り方法

対象となる株主様には、毎年12月上旬にお送りする「中間期株主通信」に「株主優待のご案内」を同封いたします。「株主優待のご案内」に沿ってＷＥＢ上でご希望の品目を選択していただき、受取手続きをお願いいたします。

なお、選択期間を過ぎた場合は受取手続きが出来なくなるため、選択期間内での受取手続き完了をお願いいたします。

ダイコク電機株式会社について

当社の経営理念は「イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります」であり、当社は創業以来、常に新しい技術や発想でパチンコ業界を変革し、イノベーションを実施してきました。

今の時代を乗り切っていくために、No.1の人財力とOnly1の製品力の両輪を回し、今後も業界全体に変革を起こしながらリードしていきたいと考えます。

当社グループは、パチンコホール向け設備機器やパチンコファン向けWEBサービスを提供する「情報システム事業」と、パチンコ、パチスロのソフト、ハード開発・製造・販売を手がける「アミューズメント事業」を柱としております。

パチンコホール向けコンピュータシステムはシェア約4割を占め業界を牽引。140万台の遊技機データ、4,000件超のホール客数データ、40万人のファンデータ等のビッグデータを保有しさまざまなサービスを提供しています。

【お問い合わせ】

https://www.daikoku.co.jp/contact/