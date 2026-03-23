台湾・南澳における遠隔営農支援システムの実証結果を発表

株式会社NTTアグリテクノロジー

株式会社NTTアグリテクノロジー（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 酒井 大雅、以下「NTTアグリテクノロジー」）は、台湾・國立宜蘭大學（本校：宜蘭県／President Wei-Jung Chen、以下「宜蘭大學」）およびThroughTek Co., Ltd.(本社：台北市／CEO Patrick Kuo、以下、「TUTK」)と連携し、南澳にある宜蘭大學保有の温室において「遠隔営農支援システム」を活用した実証実験を実施し、その成果を確認いたしました。

【背景・経緯】

NTTアグリテクノロジーは、2024年9月23日に宜蘭大學およびTUTKと三者間でMOU（基本合意書）を締結し、農業課題の解決に向けたスマート農業の実証を進めてきました。

これまでの取り組みでは、新規就農者を中心に、ネギやマスクメロンを対象とした遠隔営農支援システムの実証を行い、以下の成果を確認しています。

- 三星ネギ（2024年12月～） ：生育異変の早期発見、収穫時期判断の高度化、指導者の移動時間削減などの効果を確認- マスクメロン（2025年4月～）：実証区において収穫重量が非実証区の約150%となり、栽培指導の効率化を確認

これらの成果を踏まえ、今回の取り組みでは検証対象を“実際の農業従事者”へと拡大し、新規作物の栽培に対して遠隔営農支援システムがどの程度生産性向上に寄与するかを検証しました。

【概要】

南澳の宜蘭大學保有温室において、実際の農業従事者が遠隔営農支援システムを活用しながら、“栽培経験のないイチゴおよび三星ネギ（宜蘭特産）” の栽培に取り組みました。

これらの作物は栽培に関する専門家の助言に基づき実証対象として選定されたもので、比較的高い市場価値を有しており、農業従事者の収入向上が期待されることから選定されました。



【主な役割】

宜蘭大學 農業従事者の選定・指導者の派遣・栽培指導、温室の提供

TUTK IT技術支援

NTTアグリテクノロジー 遠隔営農支援システムの提供

【結果】

●生産成果

- イチゴ：収穫量約99kg/a（実際の栽培面積から換算）→ 宜蘭県平均（約99kg/a）と同等の結果- 三星ネギ：1株あたり平均331g→ 宜蘭県平均（約300g）より約10％上回る結果

いずれも、農業従事者が栽培未経験であったにもかかわらず、地域平均と同等またはそれを上回る生産成果が得られました。

※宜蘭県平均の値は、台湾の農業統計（Agricultural Information Reports）から換算

●指導者側の効果

- 現地往復1回あたり約180分の移動時間削減- 手元で栽培指導に関する資料の参照が可能となり、効率的かつ質の高い指導を実現

●農業従事者側の効果

- 指導者への相談が容易となり、新規作物栽培の成功確度が向上

【考察】

本実証により、以下の点が確認されました。

- 遠隔営農支援システムにより、対面指導が難しい地域にも専門指導を提供できること- 栽培未経験であっても、高単価作物を栽培できるレベルまで支援できること

これらの成果は、地域農業における収益性の向上や担い手の確保・拡大に向けた新たな可能性を示すものです。

【今後の展望】

今回の結果から、遠隔営農支援システムは地域の状況に応じて多様な農業支援を実現できる可能性が示されました。

今後も、大学・行政・農業従事者との連携を深め、現場で求められる支援のあり方や、遠隔営農支援システムが有効に活用できる領域をさらに検討してまいります。

また、国内以外の地域においても、本取り組みが農業支援の拡充につながる余地について、継続して模索してまいります。

成果報告会の様子実証温室の様子栽培中の様子