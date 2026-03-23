【イビス大阪梅田】春の訪れを感じる特別コース「桜香る、春のときめきランチ」を2日間限定で提供

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

JR大阪・梅田駅から徒歩約5分のインターナショナルホテル『イビス大阪梅田』（所在地：大阪市北区小松原町1-5 総支配人：韓 チャンミン）は、ホテル1階レストラン「Brasserie La Loge a COOKPARK/ブラッスリーラロジュ ア クックパーク」にて、限定ランチ「桜香る、春のときめきランチ」を開催いたします。

ふわりふわり、春のぬくもり感じる２日間

春の訪れを感じる食材をふんだんに使用し、フレンチの技法をベースに丁寧に仕立てた特別メニューです。前菜から魚料理、肉料理、デザートまでを一度に楽しめる構成とし、素材の持ち味を活かした味わいとともに、季節感あふれるひとときを演出します。

また、サラダや冷製料理、パン、スープなどはハーフビュッフェ形式で提供。ドリンクバーとあわせて、ゆったりとしたランチタイムをお楽しみいただけます。

■桜香る、春のときめきランチ コース概要

≪前菜≫

2種のアスパラガスと帆立貝のグラチネ

（グリーンとホワイトアスパラそれぞれの食感と甘みを活かし、帆立の旨みとコクのあるソースを重ねた一皿）

≪メイン≫

・真鯛と桜エビ、ポテトの包み焼き 桜の花のバターソース

（真鯛のやわらかな身に桜エビの香ばしさとポテトの甘みを合わせ、桜香るソースで仕上げた春らしい一品）

・希少部位とも三角のステーキ 新玉ねぎのシャリアピンソース

（赤身の旨みと適度な脂のバランスが特徴の部位を使用し、新玉ねぎの甘みを活かしたソースで仕上げたメイン料理）

≪デザート≫

苺のミルフィーユ（奈良 古都華）

（奈良県産ブランド苺を使用した、華やかで軽やかな口当たりのデザート）

≪サイドメニュー（ハーフビュッフェ）≫

ミックスサラダ／コールスロー／淡路産鶏ハム／ラタトゥイユ

フランス産クロワッサン／アカシアはちみつ／本日のスープ ほか

ドリンクバー：

[コーヒー・紅茶]

costa オリジナルブレンドコーヒー（I/H）・マイルドコーヒー・ストロングコーヒー・カプチーノ・カフェラテ（I/H）・フラットホワイト（I/H）・ホットチョコレート・抹茶ラテ・オーガニックティー（ダージリン・ルイボス・レモングラス・イングリッシュブレックファスト 等）



[ジュースバー]

オレンジ・アップル・グレープフルーツ・グアバ・赤ブドウ・白ブドウ 等

◆イベント詳細

イベント名：桜香る、春のときめきランチ

日程：2026年4月4日（土）・4月5日（日）

時間：開店 11:30／閉店 14:30 最終受付 13:00

場所：イビス大阪梅田 1F レストラン「Brasserie La Loge a COOKPARK」

アクセス：JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅・阪急梅田駅 徒歩4分／東梅田駅 徒歩3分／ホワイティうめだ7-72出口直結

料金：お一人様 4,000円

URL：Brasserie La Loge a COOKPARK(https://ibisosakaumeda.com/restaurant/)

■ お問い合わせ

Brasserie La Loge a COOKPARK（直通）

TEL：06-6363-0333

■ 注意事項

※通常14:00閉店のところ、本期間中は14:30閉店となります。

※ハーフビュッフェは14:00までの提供となります。

※混雑時はお席のご利用を90分制とする場合がございます。

※期間中は本コースのみの提供となります。

※お子様料金の設定はございません

◆イビス大阪梅田について

世界110ヶ国以上、約5700のホテルネットワークを持つホテルグループ『ACCOR (アコー)』のホテル『イビス大阪梅田』。『イビス』ブランドとしては関西初進出で、2018年11月にオープンしました。

ビジネスとエンターテインメントエリアが共存する活気あふれる大阪梅田地区の中心部に位置しJR大

阪駅および梅田駅から徒歩 5 分の場所にあります。ユニバーサルスタジオや大阪城だけでなく、京都

や奈良、神戸など主要な観光スポットへ簡単にアクセスできます。レストランは天井が高く仕切りのな

い店内で、大きなガラス窓が特徴の開放感のある空間です。カジュアルで広々としたテーブル席やシッ

クでモダンなソファー席など様々なスタイルのお席が約80席あり、異なった雰囲気でお食事を楽しむ

ことができます。ライブイベント・ウェディング2次会の会場や会議室利用としても貸し切りが可能。

少人数での貸切も承っております。またイベントに応じてドラムセットやキーボード、プロジェクター

などの貸し出しも行っています。

■施設概要

・施設名称：イビス大阪梅田

・所在地：大阪府大阪市北区小松原町１-５

・アクセス：JR大阪駅 御堂筋南口 4分／御堂筋線梅田駅 南改札 4分／

谷町線東梅田駅 北東改札 北西改札 3分／阪神線 大阪梅田駅 東口 4分／

阪急線 阪急梅田駅 3階改札 4分／ホワイティうめだ7-72出口より地下街直結

・電話： 06-6363-0331／フロント直通 06-6363-0333／レストラン直通

・ウェブサイトURL：https://ibisosakaumeda.com/

・施設構成：地下１階、地上1階～14階、客室181室、レストラン

・付帯施設：レストラン「Brasserie La Loge a COOKPARK（ブラッスリーラロジュ ア クックパーク）」

・営業時間：朝食／7:00～10:00 ランチ／11:30～14:00(L.O.13:30) カフェラウンジ／14:30～20:00(L.O.19:30)

・定休日：朝食／無休 ランチ／水曜日 カフェラウンジ／無休 （貸切状況により休業の可能性あり）

・席数：80席

※本リリースの画像はイメージです。