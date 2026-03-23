【Dior】ディオールとユネスコがパートナーシップを更新

クリスチャン・ディオール合同会社(C) THOMAS CHENE

3月16日、ディオールとユネスコは、女性リーダーのエンパワーメントとサヴォワールフェールの継承を促進することを目的として、パートナーシップを更新しました。

この機会に、クリスチャン・ディオール・クチュールの会長兼CEOであり、LVMH取締役会および執行委員会のメンバーでもあるデルフィーヌ・アルノーと、ユネスコの事務局長であるカレド・エル・エナニーが会談し、このユニークなパートナーシップの更新に署名しました。「Women@Dior & UNESCO」*のメンティーたちが同席し、自身の経験を共有し、プログラムでの経験を振り返るとともに、クリエイティブなリーダーシップから社会的持続可能性、そして技術の継承に至るまで、未来に必要なスキルについて対話を交わしました。

このパートナーシップの更新は、女性の教育とエンパワーメント、そしてサヴォワールフェールの継承の育成という2つの核となるコミットメントを中心に構成されており、今後の取り組みの礎となります。

* 本プログラムは開始以来、60カ国以上から、多様な専門分野に属する2,800名以上の参加者を支援してきました。

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