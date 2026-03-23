プロドライバーの命と安全を守る特許プログラム

株式会社シーオーピーService Concept

株式会社シーオーピー（本社：東京都多摩市、代表取締役：酒巻祐一）は、事業用自動車の健康起因事故を防止する独自プログラムについて、2026年2月に特許（第7825108号）を取得したことをお知らせいたします。

本プログラムは、デジタコやドラレコ等の既存設備を活かしつつ、現場の工数を増やさずに「健康リスク」を見える化。一人のドライバーが、そしてその家族が、「加害者」にも「被害者」にもならない世の中を作るための、国土交通省・令和7年度「事故防止対策支援推進事業」の中で「健康起因事故防止」に特化した唯一の認定メニューです。

■運輸業界の「死角」は、ハンドルを握るドライバー自身の中にある

デジタコ・AIドラレコ・アルコール検知器等の普及により、「車両の動き」の見える化は劇的に進みました。しかし、依然として健康起因事故は後を絶ちません。その理由は、「車の動き」は見えていても、「ハンドルを握るドライバーの健康状態」までは仕組みで見えていないからです。

特に遠隔・自動点呼が加速し、人が人を直接見る機会が減る今後の現場において、テクノロジーでドライバーの状態を捉える重要性は高まります。

■現場工数「ゼロ」で、すべてのプロドライバーを仕組みで守る

シーオーピーが提供するプログラムは、長年現場で培われた業務フローや既存機器を変えることなく導入可能です。

データの統合分析：既存の運行データと独自の指標を掛け合わせ、目に見えないリスクを抽出。

的確な「一声」の実現：「誰に、どんな声をかけるべきか」を自然に判断できる情報を提供。

全業種への対応：トラック（貨物）から、バス・タクシー（旅客）まで、すべてのプロドライバーを対象とします。

負担の解消：煩雑なデータ分析はシーオーピーが担うため、現場の追加工数は実質ゼロ。

「人に興味を持ち、自分の仕事に誇りを持って点呼する」。前身(COP)となる2017年～9年間の現場実証を経て、この信念を仕組み化したものが今回の特許プログラムです。

■導入実績と今後の展開

本プログラムは2026年2月の提供開始から既に5社9拠点(3月5日現在)での導入が完了しており、COPネットワークは広がっています。今後も垣根を超えてドライバーを守るインフラを構築します。

■日本のインフラを支える「人」を守り抜く

輸送は、日本の生活を支える不可欠なインフラです。しかし、健康起因事故はドライバーだけでなく、周りも巻き込むリスクも高い。そして、その家族までも一瞬にして絶望の淵へと追い込みます。

本プログラムは、働く人々が元気に、長く、誇りを持ってハンドルを握り続けられる環境を作るための「守りの仕組み」です。人が足りない時代だからこそ、今いる大切な人材を、そして社会の安全を、仕組みで守り抜く。シーオーピーは、すべての運輸事業者と共に、悲劇のない社会を目指します。

■会社概要

会社名：株式会社シーオーピー（COP Inc.）

代表者：代表取締役 酒巻 祐一

所在地：東京都多摩市諏訪3-14-10

法人化：2020年7月（前身COP：2017年～）

事業内容：運輸業界向け安全管理コンサルティング、利用運送事業

実績

事故防止安全管理教育プラグラム実施実績：2020年7月～70社110拠点(2025年9月現在)

健康起因事故防止プログラム導入実績：2026年2月～5社9拠点(2026年3月5日現在)

運行管理者NW知識向上勉強会及び意見交換会(2024年3回・2025年3回・2026年1回実施)

URL： https://cop2020.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社シーオーピー 広報担当 資料請求・取材お問合せフォーム：https://cop2020.co.jp/contact