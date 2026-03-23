映画『殺手#4』（4/3公開）に「CHARGESPOT」登場

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH）が展開する「CHARGESPOT」は2026年4月3日（金）全国公開の映画『殺手#4』（キラー・ナンバー4）に登場します。

香港のプロの殺し屋「キラー・ナンバー4」として生きるジェフリー・ガイが、自身の謎に満ちた過去の真実を追い求め、国境を越えて旅をする物語『殺手#4』。劇中では、キラー・ナンバー4が香港で渡された「CHARGESPOT」を日本で返却するシーンが描かれており、見どころの一つとなっています。「CHARGESPOT」は彼の“信頼できるエネルギーパートナー”として登場し、どこへ向かうミッションでも彼をパワーアップさせます。

今回は、世界を飛び交う生活インフラとして定着した「CHARGESPOT」の存在をエンターテインメントの世界が映し取った形となりました。INFORICHは「Bridging Beyond Borders～垣根を越えて、世界をつなぐ～」をミッションに、「CHARGESPOT」を通じて、あらゆるシーンにおける人々の行動をエンパワーし続けてまいります。

【プロモーション動画】

『殺手#4』（キラー・ナンバー4）のプロモーション動画が以下の期間中に全国「CHARGESPOT」 約3万台のサイネージで放映されます。

放映期間：2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

【作品情報】

タイトル：『殺手#4』（キラー・ナンバー4）

公開日：2026年4月3日（金）新宿バルト9ほか全国順次公開

上映時間：107分

出演：ジェフリー・ガイ、南沙良、竹中直人、斎藤工 ほか

監督：リョン・コイイン

脚本監修：阪元裕吾（「ベイビーわるきゅーれ」シリーズ）

配給：ライツキューブ

映倫区分：PG12

製作国：香港＝日本

あらすじ：香港のプロの殺し屋“No.4”（ジェフリー・ガイ）と、復讐に燃える日本人少女・雲（南沙良）。言葉が通じないながらも奇妙な絆を深めた二人が、強大な敵に挑む香港・日本合作アクション。

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約5.9万台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。※台数は2025年12月時点

■「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/





