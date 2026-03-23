【ルイ・ヴィトン】タペストリーや編み込みレザーが特徴的な「LV スニーカリーナ」の新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026春夏ウィメンズ・コレクションより、ウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールが再解釈したインテリア用素材を想起させるタペストリーや編み込みレザーなどが特徴的な「LV スニーカリーナ」の新作を発売しました。

2026春夏ファッションショーに登場した「LV スニーカリーナ」。オリエンタルカーペットと19世紀フランスの刺繍から着想を得たタペストリー素材を使用しました。ヴィンテージ風のフローラル・パターンがメゾンのモノグラム・フラワーを想起させ、サイドにはレザーで模った「LV」をあしらっています。しなやかなラバーアウトソールで仕上げました。

製品名：LV スニーカリーナ

価格：247,500円

素材：タペストリー

ルイ・ヴィトンの2026春夏ファッションショーに向けてウィメンズ・コレクション アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールが再解釈した「LV スニーカリーナ」。メゾンの卓越したクラフツマンシップが際立つ1足です。精緻に編み上げたラムレザーを使用し、サイドには「LV」を模ったレザーをあしらっています。フルラバーアウトソールとモノグラム・キャンバスのバックループで仕上げました。

製品名：LV スニーカリーナ

価格：227,700円

素材：ブレードラムレザー

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。