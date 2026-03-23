グリーンメチル、「Health Focus Method for Corporate」の紹介動画を公開

株式会社グリーンメチル

株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役：小林良太）はこのたび、企業向け組織変革メソッド「Health Focus Method for Corporate」の紹介動画を公開しました。

本動画は、Health Focus Method for Corporateがどのような考え方に基づき、企業や組織に対してどのような支援を行うのかを、よりわかりやすく伝えることを目的として制作したものです。

近年、多くの企業において、離職率の悪化、休職者の増加、リーダー人材の不足、受け身の組織風土、売上の伸び悩みといった課題が見られます。

グリーンメチルでは、こうした課題を制度や表面的な対策だけで捉えるのではなく、意思決定を担う人の身体状態、思考構造、行動習慣の積み重なりが、組織全体の状態として表れているものと考えています。

Health Focus Method for Corporateは、身体とマインドの両面から人と組織の状態を構造的に見立て、再現性あるパフォーマンス設計を支援するメソッドです。

今回公開した紹介動画では、Health Focus Method for Corporateの全体像や考え方を、より直感的に理解できるよう構成しています。

テキストだけでは伝わりにくい概念や支援の流れを、映像として整理することで、企業担当者や経営層の方々に、取り組みの意図をより具体的にイメージしていただける内容となっています。

グリーンメチルは今後も、Health Focus Methodを通じて、身体とマインドの両面から人と組織の状態を構造的に捉え、再現性のあるパフォーマンス設計の実装を支援してまいります。

【紹介動画】

Health Focus Method for Corporateの全体像を紹介する動画はこちらよりご覧いただけます。

■Health Focus Methodとは

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nHJg0cvATSw ]

Health Focus Method（ヘルスフォーカスメソッド）は、生化学データ、バイタルデータ、認知科学、行動心理学データを統合的に分析し、人と組織の状態やパフォーマンスに影響する構造的要因を科学的に解析するメソッドです。

グリーンメチルではこれまで、「病や不調には必ず構造的な根本原因が存在する」という前提のもと、人の状態を身体とマインドの両面から科学的に分析してきました。

Health Focus Methodは、その知見を体系化したものです。

個人の健康状態、思考パターン、行動習慣は、チームや組織といった環境の中で相互に影響し合っています。

そのため、個人の状態を構造的に分析することは、組織の状態を理解することにもつながります。

■ Meditech Hub（メディテックハブ）とは

「Meditech Hub（メディテックハブ）」は、AI技術と多層バイオデータ解析を基盤に、

分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合した次世代型AI診療支援プラットフォームです。

医療現場で課題とされてきた「診療の属人化」「教育・運用負担」「業務効率の低下」、さらに自由診療・栄養療法導入における「専門人材の不足」「学習コスト」「経営リスク」など、複合的な課題の解決を目的に設計されています。

電子カルテを基盤に、特許技術（特許第7457420号）に基づく血液栄養解析、治療ロードマップ、PHR連携、サプリ管理、患者フォローなどを一元的にクラウド提供。

診療の再現性と効率性を高めながら、持続可能な医療経営を支援します。

さらに、血液・尿・毛髪・唾液・DNA・便などの多層バイオデータを統合的に整理・分析し、個人の健康状態を多角的に理解できる環境を提供。

AI技術と医療DXの融合を通じて、医療現場の標準化と継続的発展を目指しています。

本リリースに関するお問い合わせ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]

お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/

企業情報

社 名：株式会社グリーンメチル

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378

代 表：小林 良太

設 立：2021年2月1日

資本金：8,730万6316円（資本準備金を含む）

事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用

HP：https://greenmethyl.com/