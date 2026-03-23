グリーンメチル、「Health Focus Method for Corporate」の紹介動画を公開
株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役：小林良太）はこのたび、企業向け組織変革メソッド「Health Focus Method for Corporate」の紹介動画を公開しました。
本動画は、Health Focus Method for Corporateがどのような考え方に基づき、企業や組織に対してどのような支援を行うのかを、よりわかりやすく伝えることを目的として制作したものです。
近年、多くの企業において、離職率の悪化、休職者の増加、リーダー人材の不足、受け身の組織風土、売上の伸び悩みといった課題が見られます。
グリーンメチルでは、こうした課題を制度や表面的な対策だけで捉えるのではなく、意思決定を担う人の身体状態、思考構造、行動習慣の積み重なりが、組織全体の状態として表れているものと考えています。
Health Focus Method for Corporateは、身体とマインドの両面から人と組織の状態を構造的に見立て、再現性あるパフォーマンス設計を支援するメソッドです。
今回公開した紹介動画では、Health Focus Method for Corporateの全体像や考え方を、より直感的に理解できるよう構成しています。
テキストだけでは伝わりにくい概念や支援の流れを、映像として整理することで、企業担当者や経営層の方々に、取り組みの意図をより具体的にイメージしていただける内容となっています。
グリーンメチルは今後も、Health Focus Methodを通じて、身体とマインドの両面から人と組織の状態を構造的に捉え、再現性のあるパフォーマンス設計の実装を支援してまいります。
【紹介動画】
Health Focus Method for Corporateの全体像を紹介する動画はこちらよりご覧いただけます。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nHJg0cvATSw ]
■Health Focus Methodとは
Health Focus Method（ヘルスフォーカスメソッド）は、生化学データ、バイタルデータ、認知科学、行動心理学データを統合的に分析し、人と組織の状態やパフォーマンスに影響する構造的要因を科学的に解析するメソッドです。
グリーンメチルではこれまで、「病や不調には必ず構造的な根本原因が存在する」という前提のもと、人の状態を身体とマインドの両面から科学的に分析してきました。
Health Focus Methodは、その知見を体系化したものです。
個人の健康状態、思考パターン、行動習慣は、チームや組織といった環境の中で相互に影響し合っています。
そのため、個人の状態を構造的に分析することは、組織の状態を理解することにもつながります。
■ Meditech Hub（メディテックハブ）とは
「Meditech Hub（メディテックハブ）」は、AI技術と多層バイオデータ解析を基盤に、
分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合した次世代型AI診療支援プラットフォームです。
医療現場で課題とされてきた「診療の属人化」「教育・運用負担」「業務効率の低下」、さらに自由診療・栄養療法導入における「専門人材の不足」「学習コスト」「経営リスク」など、複合的な課題の解決を目的に設計されています。
電子カルテを基盤に、特許技術（特許第7457420号）に基づく血液栄養解析、治療ロードマップ、PHR連携、サプリ管理、患者フォローなどを一元的にクラウド提供。
診療の再現性と効率性を高めながら、持続可能な医療経営を支援します。
さらに、血液・尿・毛髪・唾液・DNA・便などの多層バイオデータを統合的に整理・分析し、個人の健康状態を多角的に理解できる環境を提供。
AI技術と医療DXの融合を通じて、医療現場の標準化と継続的発展を目指しています。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]
本リリースに関するお問い合わせ
お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/
企業情報
社 名：株式会社グリーンメチル
所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378
代 表：小林 良太
設 立：2021年2月1日
資本金：8,730万6316円（資本準備金を含む）
事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用
HP：https://greenmethyl.com/