韓国コンテンポラリージュエリーブランド「NUMBERING（ナンバリング）」が2026 SPRING COLLECTIONを公開

株式会社HANA

26年より本格的な日本進出を決めた韓国のコンテンポラリージュエリーブランド、NUMBERING（ナンバリング）が2026年スプリングコレクションを発表いたしました。

公式オンラインストア :https://numberingwebsite.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/numbering_official/

CURATED 2026

今回のコレクションは「CURATED 2026」というテーマで、NUMBERINGのシグネチャーアイテムと自然に調和するミニマルでウェアラブルなデザインを披露いたします。

基本に忠実な形に洗練されたディテールを加え、日常に自然に溶け込むジュエリーを提案し、既存のアイテムとの調和を通じて新しいキュレーションを完成させ、LOOKBOOKは「研究員」をコンセプトに、ブランド特有のクラシックでヴィンテージなムードを表現しています。

NUMBERING WEBSITE 会員登録クーポンキャンペーン開催中

3月31日(火)までNUMBERINGオフィシャルサイトで以下キャンペーン開催中です。

・新規会員登録で1000円分クーポンプレゼント

・会員登録/ログイン後に下記リンクから5%OFFクーポンプレゼント

※関税/送料はお客様ご負担となりますのでご了承ください。

新規会員登録 :https://numberingwebsite.jp/member/login.html?noMemberOrder&returnUrl=/myshop/index.html?returnUrl=%2Fmyshop%2Findex.html5%OFFクーポンを受け取る :https://numberingwebsite.jp/exec/front/newcoupon/IssueDownload?coupon_no=6084692659500000484会員登録/ログインの上こちらのボタンを押していただくと5%OFFクーポンが発行されます。

NUMBERING LAB POPUP-STORE @SEOUL

3月28日(土)より、2026 SPRING COLLECTIONのコンセプトを空間に拡張したポップアップストアをソウル・ソンスで開催。

ポップアップスペースでは、ブランドと共に歩んできたお客様のために、現地でのみ参加できるキーホルダーDIYイベントやカフェも設け、ゆったりと空間を楽しめるように準備いたしました。

ソウルを訪れるお客様は是非お越しください。

POPUP開催概要

- 期間：2026年3月28日(土)～4月9日(木)

- 時間：11:00～20:00

- 会場：LES601, Yeonmujang 17-gil 4, Seongdong-gu, Seoul

※毎日先着順でのご案内となりますのでご注意ください。

限定キーリング ワークショップイベント

ポップアップストアでは限定キーリングのDIYイベントを開催。

オリジナルNUMBERINGチャームとお好みの2つのチャームを使い制作いただけます。

※NUMBERINGの商品着用者にはさらに1つのチャームを追加でプレゼント

POPUP限定ノベルティ

１.POPUPで商品をご購入いただいたお客様に併設のNUMBERING LAB CAFEで利用できるクーポンプレゼント。

２.POPUPで₩200,000以上ご購入のお客様にはNUMBERING LAB 限定 TIN CASEをプレゼント。

＜NUMBERING（ナンバリング）＞

モダンで洗練されたムードを演出し、構造的な形と機能のバランスを得意としたアクセサリーブランド。

確固たる美の基準を持ち、アティテュードが魅力的な人のためのアイテムを展開します。

>>公式オンラインストア(https://numberingwebsite.jp/)

>>公式Instagram(https://www.instagram.com/numbering_official/)

◆HANA SHOWROOM

住所：東京都渋谷区神宮前2-28-9 エルオフィス神宮前101

営業時間：10:00-19:00（土日祝を除く）

※完全アポイント制

>>問い合わせ・取材・商品リースのご依頼はこちら

hana.showroom@hana-korea.com