令和８年４月に「尼崎琴葉中学校」を開校します！

　令和６年５月に策定した「尼崎市における学びの多様化学校設置基本方針」に基づき、令和８年４月に「尼崎市立尼崎琴葉中学校」を本市18校目の中学校として開校します。

 

１　開校日等

　⑴　開校日　　令和８年４月１日

　⑵　所在地　　尼崎市南城内10番地の２

　⑶　通学区域　市内全域

 

２　基本理念

　　こどもセンタードの視点に立ち、地域や社会、そして未来とのつながりのなか、一人ひとりが最大限の

　ウェルビーイングの向上を実現できる場所

 

３　学校づくりの視点

４　主な特徴

　　学びの多様化学校（※１）として、ゆとりと特色ある学びの実現を図ります。 

  　　（※１）　文部科学大臣に指定された学校においては、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育

　　　　　　    課程を編成して教育を実施することができ、このような教育を行える学校を「学びの多様

　　　　　　    化学校」と呼びます。

　　 （※２）　総合的な学習の時間は、変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、

　　　　　　    横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考え

                      ていくための資質・能力を育成することを目標にしているものです。