令和８年４月に「尼崎琴葉中学校」を開校します！

令和６年５月に策定した「尼崎市における学びの多様化学校設置基本方針」に基づき、令和８年４月に「尼崎市立尼崎琴葉中学校」を本市18校目の中学校として開校します。

１ 開校日等

⑴ 開校日 令和８年４月１日

⑵ 所在地 尼崎市南城内10番地の２

⑶ 通学区域 市内全域

２ 基本理念

こどもセンタードの視点に立ち、地域や社会、そして未来とのつながりのなか、一人ひとりが最大限の

ウェルビーイングの向上を実現できる場所

３ 学校づくりの視点

４ 主な特徴

学びの多様化学校（※１）として、ゆとりと特色ある学びの実現を図ります。

（※１） 文部科学大臣に指定された学校においては、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育

課程を編成して教育を実施することができ、このような教育を行える学校を「学びの多様

化学校」と呼びます。

（※２） 総合的な学習の時間は、変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、

横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考え

ていくための資質・能力を育成することを目標にしているものです。