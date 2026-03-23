こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
令和８年４月に「尼崎琴葉中学校」を開校します！
令和６年５月に策定した「尼崎市における学びの多様化学校設置基本方針」に基づき、令和８年４月に「尼崎市立尼崎琴葉中学校」を本市18校目の中学校として開校します。
１ 開校日等
⑴ 開校日 令和８年４月１日
⑵ 所在地 尼崎市南城内10番地の２
⑶ 通学区域 市内全域
２ 基本理念
こどもセンタードの視点に立ち、地域や社会、そして未来とのつながりのなか、一人ひとりが最大限の
ウェルビーイングの向上を実現できる場所
３ 学校づくりの視点
４ 主な特徴
学びの多様化学校（※１）として、ゆとりと特色ある学びの実現を図ります。
（※１） 文部科学大臣に指定された学校においては、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育
課程を編成して教育を実施することができ、このような教育を行える学校を「学びの多様
化学校」と呼びます。
（※２） 総合的な学習の時間は、変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、
横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考え
ていくための資質・能力を育成することを目標にしているものです。