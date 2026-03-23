緊急検査から日常モニタリングへ移行、LFA膜市場はCAGR8.6%で2032年1.71億米ドルへ
ラテラルフローイムノアッセイ膜とは、ラテラルフロー法（試料が毛細管現象で膜上を移動し、抗原抗体反応などでライン形成する簡易検査）における中核基材であり、主にニトロセルロース等の多孔質膜として用いられる。検出感度、反応時間、再現性は膜の孔構造、濡れ性、厚み、ウィッキング速度、ロット均一性に強く依存し、試薬やカセット設計より前に性能上限を規定する部材である。分類軸は厚み（最大250um、250um超）と用途で整理でき、2025年時点では最大250umが販売の約89.3%を占める。用途は医療診断・POCが市場の約79.82%を占め、薬物乱用検査、食品安全・環境モニタリングなどが周辺需要として積み上がる。
収縮の論理と再成長のドライバー
LP Informationの調査レポート「世界ラテラルフローイムノアッセイ膜市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/632362/lateral-flow-immunoassay-membrane）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが8.6%で、2032年までにグローバルラテラルフローイムノアッセイ膜市場規模は1.71億米ドルに達すると予測されている。2021～2024年にかけての調整は、感染症流行期に発生した突発的な需要・価格上昇が平時へ戻ることが主因である。供給網の逼迫が解けると、数量と単価が同時に平準化し、市場売上は一時的に縮む。一方で2026年以降の成長が見込まれるのは、検査の主戦場が緊急対応から常態運用へ移行し、検査パネルの多様化と分散化が進むためである。感染症だけでなく、慢性疾患管理、在宅検査、薬剤スクリーニング、食品・水質の現場判定など、ラテラルフローが得意とする低設備・短時間の意思決定領域が広がる。ここで膜に求められるのは単なる供給量ではなく、ロット間差の抑制、規格適合、工程由来不良の低減、そして顧客の設計変更コストを抑える長期安定供給である。膜は部材単価が相対的に小さく見えても、検査キット全体の歩留まりと規制対応を左右するため、品質保証とトレーサビリティがそのまま参入障壁となる。
図. ラテラルフローイムノアッセイ膜世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344838/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344838/images/bodyimage2】
図. 世界のラテラルフローイムノアッセイ膜市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域とプレーヤーが描く勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ラテラルフローイムノアッセイ膜の世界的な主要製造業者には、Merck、Sartorius、Danaher (Cytiva)、Advanced Microdevices (MDI)、Tianren、Beijia New Material、Advantec、Equinox Biotech、BSK Basic、Zhejiang Tailin Bioengineeringなどが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約80.0%の市場シェアを持っていた。地域別には、2024年時点でアジア太平洋が約41.54%、欧州が約27.63%、北米が約23.83%を占める。用途別では医療診断・POCが2025年に約79.82%、膜仕様では最大250umが約89.3%を占め、需要の中心が高速・大量生産に向く標準厚帯へ集約している。顧客側が規制・品質リスクを嫌い、認定実績と供給確度を持つ企業へ発注を集中させやすいことを示す。分析としては、北米・欧州の強みは規制対応と品質保証を武器にした高付加価値帯の深耕にあり、アジア太平洋の伸びは製造能力の増強と内需の厚みが同時に進む点にある。中国・インドを含む供給拠点の多極化が進むほど、膜メーカーは単なるコスト競争ではなく、顧客の設計凍結を支える規格提案力、共同評価、安定調達契約の設計力で差別化する局面へ入る。
収縮の論理と再成長のドライバー
LP Informationの調査レポート「世界ラテラルフローイムノアッセイ膜市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/632362/lateral-flow-immunoassay-membrane）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが8.6%で、2032年までにグローバルラテラルフローイムノアッセイ膜市場規模は1.71億米ドルに達すると予測されている。2021～2024年にかけての調整は、感染症流行期に発生した突発的な需要・価格上昇が平時へ戻ることが主因である。供給網の逼迫が解けると、数量と単価が同時に平準化し、市場売上は一時的に縮む。一方で2026年以降の成長が見込まれるのは、検査の主戦場が緊急対応から常態運用へ移行し、検査パネルの多様化と分散化が進むためである。感染症だけでなく、慢性疾患管理、在宅検査、薬剤スクリーニング、食品・水質の現場判定など、ラテラルフローが得意とする低設備・短時間の意思決定領域が広がる。ここで膜に求められるのは単なる供給量ではなく、ロット間差の抑制、規格適合、工程由来不良の低減、そして顧客の設計変更コストを抑える長期安定供給である。膜は部材単価が相対的に小さく見えても、検査キット全体の歩留まりと規制対応を左右するため、品質保証とトレーサビリティがそのまま参入障壁となる。
図. ラテラルフローイムノアッセイ膜世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344838/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344838/images/bodyimage2】
図. 世界のラテラルフローイムノアッセイ膜市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域とプレーヤーが描く勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ラテラルフローイムノアッセイ膜の世界的な主要製造業者には、Merck、Sartorius、Danaher (Cytiva)、Advanced Microdevices (MDI)、Tianren、Beijia New Material、Advantec、Equinox Biotech、BSK Basic、Zhejiang Tailin Bioengineeringなどが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約80.0%の市場シェアを持っていた。地域別には、2024年時点でアジア太平洋が約41.54%、欧州が約27.63%、北米が約23.83%を占める。用途別では医療診断・POCが2025年に約79.82%、膜仕様では最大250umが約89.3%を占め、需要の中心が高速・大量生産に向く標準厚帯へ集約している。顧客側が規制・品質リスクを嫌い、認定実績と供給確度を持つ企業へ発注を集中させやすいことを示す。分析としては、北米・欧州の強みは規制対応と品質保証を武器にした高付加価値帯の深耕にあり、アジア太平洋の伸びは製造能力の増強と内需の厚みが同時に進む点にある。中国・インドを含む供給拠点の多極化が進むほど、膜メーカーは単なるコスト競争ではなく、顧客の設計凍結を支える規格提案力、共同評価、安定調達契約の設計力で差別化する局面へ入る。