企業内に新規事業のエキスパートを育てませんか？事業化推進コーディネーター講座4月コース開講（4月14日～）～ 事業計画書の作成と新規事業事立上げの基礎を学び社内で活用する人材を育成します～
メーカー向けに新規事業開発のノウハウ提供、先端機能材料の調査、分析を行う一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所（東京都港区、代表理事：瀧田理康、以下高材研）は、企業内に新規事業のエキスパートを育てる取り組みとして、事業化推進コーディネーター講座4月コースを4月14日に開講します。「企業内に新規事業のエキスパートを育てませんか」をテーマとし、事業計画策定と新規事業立上げの基礎を学び、それらを社内で活用できる人材の育成に役立つ内容となっています。
講義は事例をベースに行い、各社でアレンジしていただけるようできるかぎり個別テーマについてもアドバイスさせていただきます。実際に事業を行ってきた講師の経験に基づく視点、企業内で新規事業を進める際の注意点等、企業内で役立つ内容を網羅しています。参加申込は４月10日まで受付ています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344890/images/bodyimage1】
開講の背景
本講座の基本となる理論は、ある事業会社での社内ベンチャーの実務体験が基礎となっています。その社内ベンチャーでは半導体製造装置向けSiC部材を扱いましたが、異業種からのゼロからの事業立ち上げでした。そのような企業内新規事業展開で培ったノウハウをもとに、事業責任者らが「ステージチェック法」として開発しました。2018年からメガバンクでのスタートアップ支援に採用された他、素材メーカー各社での社内研修等で活用していただきました。その内容を全６回の講座にしたものが事業化推進コーディネーター講座です。
対象
対象は、新規事業、事業転換に関わる方、企業内新規事業について体系的に学びたい方、半導体関連分野の新規事業に関わる方です。
昨年は、新規事業開発、技術開発、知財、営業開発、システム開発等の部署の方が参加されました。
フォローアップ講座＆交流会
受講後は、他コースを受講している方と交流したり講師がメンターとしてアドバイスさせていただいたりする機会として、フォローアップ講座＆交流会を開催します。高材研スタッフと関わりを持つ半導体他関連企業の事業担当者の方も参加します。2025年10月に開催したフォローアップ講座＆交流会では受講者のほか、半導体製造装置メーカー、自動車部品メーカー、メディア関係者等が参加しました。
開催概要
●日時
第１回 4/14（火）ビジネスモデルを磨く
第２回 4/28（火）サービスを磨く
第３回 5/12（火）組織体制整備
第４回 5/26（火）営業戦略構築
第５回 6/9（火）事業計画発表会対策
第６回 6/23（火）模擬事業計画発表会
時間は各回とも14:00～16:00
●会場
〒108-0014東京都港区芝5-36-4港区立産業振興センター（札の辻スクエア）10F会議室
●受講料
全6回：120,000円（税込132,000円）/１社（３名様までご受講いただけます）
●お申込・お問合せ先
（メール）amc-labo.info@amc-labo.com
（電話）03-3798-2172
（グーグルフォーム）https://shortlink.uk/1malk
●受講方法
・講座は、講義と質疑応答で構成されています。
・事業化を検討したいアイデア、テーマを1つ準備して受講していただき、最終回で事業計画を発表していただきます。
・受講方法は原則リアル会場での受講となりますが、オンライン受講をご希望の場合は、事前に事務局までご連絡ください。
講義は事例をベースに行い、各社でアレンジしていただけるようできるかぎり個別テーマについてもアドバイスさせていただきます。実際に事業を行ってきた講師の経験に基づく視点、企業内で新規事業を進める際の注意点等、企業内で役立つ内容を網羅しています。参加申込は４月10日まで受付ています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344890/images/bodyimage1】
開講の背景
本講座の基本となる理論は、ある事業会社での社内ベンチャーの実務体験が基礎となっています。その社内ベンチャーでは半導体製造装置向けSiC部材を扱いましたが、異業種からのゼロからの事業立ち上げでした。そのような企業内新規事業展開で培ったノウハウをもとに、事業責任者らが「ステージチェック法」として開発しました。2018年からメガバンクでのスタートアップ支援に採用された他、素材メーカー各社での社内研修等で活用していただきました。その内容を全６回の講座にしたものが事業化推進コーディネーター講座です。
対象
対象は、新規事業、事業転換に関わる方、企業内新規事業について体系的に学びたい方、半導体関連分野の新規事業に関わる方です。
昨年は、新規事業開発、技術開発、知財、営業開発、システム開発等の部署の方が参加されました。
フォローアップ講座＆交流会
受講後は、他コースを受講している方と交流したり講師がメンターとしてアドバイスさせていただいたりする機会として、フォローアップ講座＆交流会を開催します。高材研スタッフと関わりを持つ半導体他関連企業の事業担当者の方も参加します。2025年10月に開催したフォローアップ講座＆交流会では受講者のほか、半導体製造装置メーカー、自動車部品メーカー、メディア関係者等が参加しました。
開催概要
●日時
第１回 4/14（火）ビジネスモデルを磨く
第２回 4/28（火）サービスを磨く
第３回 5/12（火）組織体制整備
第４回 5/26（火）営業戦略構築
第５回 6/9（火）事業計画発表会対策
第６回 6/23（火）模擬事業計画発表会
時間は各回とも14:00～16:00
●会場
〒108-0014東京都港区芝5-36-4港区立産業振興センター（札の辻スクエア）10F会議室
●受講料
全6回：120,000円（税込132,000円）/１社（３名様までご受講いただけます）
●お申込・お問合せ先
（メール）amc-labo.info@amc-labo.com
（電話）03-3798-2172
（グーグルフォーム）https://shortlink.uk/1malk
●受講方法
・講座は、講義と質疑応答で構成されています。
・事業化を検討したいアイデア、テーマを1つ準備して受講していただき、最終回で事業計画を発表していただきます。
・受講方法は原則リアル会場での受講となりますが、オンライン受講をご希望の場合は、事前に事務局までご連絡ください。