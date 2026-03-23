尼崎城４階没入型映像コンテンツを新たに導入 ３月24日（火）から一般公開開始

令和８年（2026年）３月24日より尼崎城４階にて、３面の大型スクリーンを活用した没入型映像コンテンツの一般公開を開始します。

本事業は、尼崎城を「再訪したくなる城」とすることを目的に実施した展示改修の一環として行うもので、高解像度映像と臨場感あふれる音響により、来城者にこれまでにない映像体験を提供します。

映像コンテンツは「水」をテーマに構成し、尼崎城をはじめ、尼崎の過去から現在までの歴史を描いた映像と、尼崎城周辺の観光スポットを主観視点で巡る２種類の映像を交互に上映します。初めて訪れる方はもちろん、再度来城される方にも新たな魅力を感じていただける内容となっています。



尼崎城４階映像コンテンツ 待機画面



１ 尼崎城４階展示室改修事業実施経緯

本事業は、令和５年度に尼崎城を再訪したくなるようなお城にして欲しいという意向のもと、個人の方から多額の寄付をいただき、その寄付金を財源として実施しました。

２ 没入型映像コンテンツの主な特徴

▼映像コンテンツを２本交互に上映

・水をテーマに尼崎の歴史の軌跡をたどる映像コンテンツ

・尼崎城周辺の観光スポットを主観視点で追体験できる映像コンテンツ

▼大画面スクリーンによる迫力ある映像表現

横幅約10ｍ×高さ約2.2mの３面の大型スクリーンを設置し、視界を包み込むような映像を上映します。

▼圧倒的臨場感を生み出す映像・音響

6.5Kの高解像度映像と天井スピーカーにより、その場にいるかのような没入感を演出します。

▼人感センサを用いた演出

来城者が指定の位置に立つことで、映像が自動的に開始する仕組みとし、能動的に楽しめる展示としています。

３ 尼崎城について

営業時間：午前10時から午後５時まで（最終入城午後４時30分まで）

入城料：一般・学生500円、小・中・高校生250円、未就学児無料

所在地：〒660-0826 尼崎市北城内27

休城日：月曜日（祝日の場合は営業、翌日休）年末年始（12月29日～1月2日）

電話： 06-6480-5646

ファックス： 06-6480-5746