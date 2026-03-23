厳選したワイン・スピリッツ・リキュールを輸入卸するコートーコーポレーション(本社：兵庫県西宮市、代表：大槻 紘之)は、メキシコ・ハリスコ州の老舗蒸留所「コンパニア・テキレラ・デ・アランダス(Compania Tequilera de Arandas)」が手掛ける、革新的なテキーラ「アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラ(レポサド)」の取り扱いを3月23日より開始いたします。





アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラ(レポサド)





グラスの中で圧倒的な存在感を放つダークなビジュアルと、アガベの芳醇な甘みが調和した本製品は、まさに他に類を見ない個性的な風味を誇ります。名門蒸留所の熟練した技術による緻密な蒸留プロセスと、オーク樽での熟成がもたらす複雑なアロマが融合した、プレミアムな一杯をお楽しみいただけます。









【商品の特徴】

こだわりの「二段階熟成」工程による、色合いと香り。

グラスに注いだ瞬間に目を引くのは、深みのある漆黒に近い色合いと豊かなアガベの香りです。本テキーラは、アメリカンホワイトオーク樽で熟成させた後、チャーリングしたホワイトオーク樽での熟成工程に入る、合計4～6ヶ月に及ぶ「二段階熟成」の工程を採用しています。2回目の熟成では焦がしたホワイトオークのウッドスティックも追加されており、この工程によってテキーラは深みのある色合いと個性的な風味が生まれ、香りや味わいがより豊かで力強く感じられます。









【テイスティングノート】

香り ：加熱したアガベのやわらかな香りに、キャラメル、バニラ、ハチミツの甘いニュアンス

味わい：加熱したアガベ、キャラメル、オーク、バニラの風味

ボディ：ミディアム









【商品のご紹介】

商品名 ：アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラ(レポサド)

原料 ：ブルー・アガベ 100％

産地 ：メキシコ・ハリスコ州アランダス

アルコール度数：35％

容量 ：700ml

希望小売価格 ：オープン価格





アシエンダ・デ・テパ ブラックテキーラ(レポサド)





【コンパニア・テキレラ・デ・アランダス蒸留所とは】

コンパニア・テキレラ・デ・アランダス(Compania Tequilera de Arandas)は、テキーラの聖地として知られるメキシコ・ハリスコ州のハイランド地方「ロス・アルトス(Los Altos)」地区のアランダスに位置する、1994年設立の名門蒸留所です。

最新鋭の生産設備と厳格な品質管理体制(NOM 1499)を誇り、伝統的な製法を守りながらも、現代の嗜好にマッチしたクリーンで高品質なテキーラを世界中に送り出しています。その技術力は国際的にも高く評価されており、数多くの著名ブランドの生産を手掛けています。

オーナーのニコラス・マルチネス・ララ氏は、一代で国内350店舗を誇る大手リカーストアを築き上げた、テキーラ業界のレジェンドとして知られています。その類まれなる情熱と経験を注ぎ込み、1994年の設立からわずか20年余りで世界的なブランドへと成長させました。現在は娘のマイラ・パオラ氏と共に、ハリスコ伝統の製法と誇りを次世代へと継承し続けています。





オーナーのニコラス・マルチネス・ララ氏と娘のマイラ・パオラ氏





【コートーコーポレーションとは】

1995年に設立した酒類の輸入卸売業者です。兵庫県西宮市に本社を構え、ワイン、テキーラ、ジン、ラム、リキュール、ブランデーなど、世界各国の高品質な酒類を厳選して取り扱っています。ポルフィディオ社(メキシコ・テキーラ)などの日本総代理店を務めており、国内の主要酒販店や飲食店への供給を行っています。また、定温管理された倉庫を活用し、品質管理にも注力しています。