近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）3月29日（日）、東大阪キャンパスにてオープンキャンパスを開催します。入試概要や各学部の説明会、近大マグロと近大マダイの無料試食会、理工学部が開発したバイオリサイクル燃料「バイオコークス」を使用した石焼き芋の提供や足湯体験、学生によるキャンパスツアーなど、さまざまな企画を通して参加者が本学の実学の成果を体感できる機会を提供します。【本件のポイント】●令和7年（2025年）は年間で過去最多の48,933人を動員したオープンキャンパスが今年も始動●大人気企画の養殖魚無料試食会では、近大マグロに加えて近大マダイも提供●4月にリニューアルするトレーニングルーム「KEEP」の先行公開と、ヨガ体験会も実施【本件の内容】東大阪キャンパスで開催するオープンキャンパスでは、入試制度や奨学金、学部に関する説明会や、学生によるキャンパスツアー、理工学部が開発したバイオリサイクル燃料「バイオコークス」を活用した石焼き芋の提供や足湯体験、世界初の完全養殖クロマグロ「近大マグロ」と「近大マダイ」の試食会、近畿大学附属農場直送の近大フルーツの提供、4月にリニューアルするトレーニングルーム「KEEP」の先行公開・体験会など、さまざまな企画を通して本学の魅力を存分に伝えます。メインビジュアルは、令和4年（2022年）から、大阪名物として名高い「551HORAI」（株式会社蓬莱：大阪市浪速区）とコラボレーションしています。底抜けに明るいCMイメージを踏襲しつつ、受験生に笑顔でオープンキャンパスに参加し、本学のリアルな雰囲気を体感してほしい、という思いを込めています。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月29日（日）10：00～15：00会場 ：近畿大学東大阪キャンパス （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）対象 ：受験生、保護者（入場無料、事前予約不要、人数制限なし）お問合せ：近畿大学入学センター TEL（06）6730-1124【プログラム】今年度の入試結果や入試制度を解説する入試概要説明会、各学部の説明会に加えて、以下のプログラムを実施します。＜ウェルカムパフォーマンス＞応援部と吹奏楽部の学生による元気いっぱいのパフォーマンスで、来場者を歓迎します。＜近大マグロ＆近大マダイの試食会＞世界初の完全養殖クロマグロ「近大マグロ」と「近大マダイ」の試食会を実施します。（無料、数量限定、整理券配布）＜限定販売！近大マグロ＆近大マダイのミニ紅白丼＞大人気「近大マグロ」と「近大マダイ」を贅沢に使用。近畿大学の研究成果、実学の味をご賞味いただけます。（税込500円、限定250食）＜esports体験会＞情報学部棟の人気スポットesports Arenaで、「VALORANT」や「ストリートファイター6」などの人気ゲームをプレイし、国内大学最高クラスの配信・照明機器等を操作できます。＜起業相談会／起業に関する総合型選抜入試説明会＞インキュベーション施設「KINCUBA Basecamp」で、高校生を対象に起業に関する相談会や、起業に関する総合型選抜入試（経済学部・経営学部）の制度や特色についての説明会を行います。＜学生起業家によるラーメン販売＞学生が飲食店の起業を体験する機会としてスタートした、学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」。その5代目として学内でラーメン店を出店する経営学部生がラーメンを販売します。（税込500円、限定600食）＜看護学部まるわかり講座/変わる看護系入試。合格者が実践する最新対策＞令和8年（2026年）4月開設の看護学部について、今年の入試結果および学部の特色や学びの内容をご紹介します。また、近年、大学入学者選抜改革（高大接続改革）や18歳人口減少の影響を受けて変化しつつある看護系入試の動向を踏まえ、合格者が実際に取り組んでいる入試対策や準備の進め方について分かりやすく解説します。＜難関私大専門塾「マナビズム」塾長の八澤龍之介氏による講演＞「最短で近大に合格するための勉強法と勉強計画」八澤氏が近畿大学の入試問題の傾向と対策を踏まえ、具体的な勉強法と勉強計画を伝授します。＜附属農場直送！近大フルーツを味わおう！＞近畿大学附属湯浅農場で丁寧に育てた、さまざまな柑橘類をプレゼント。附属農場の研究成果をご賞味ください。※なくなり次第終了。＜アジア初！Apple社認定の教育トレーニングセンター体験＞プログラミング能力の全学的な向上を図るべく開設した、アジア初のApple社認定教育トレーニングセンター「Apple Authorized Training Center for Education（AATCE）」。Apple社認定トレーナーである本学教員の指導で、楽しくプログラミングを体験できます。＜バイオコークス de しあわせの石焼き芋/ほっかほっか足湯＞理工学部が開発したカーボンニュートラルなバイオリサイクル燃料「バイオコークス」を活用し、石焼き芋や足湯を通して、その熱エネルギーを体感できる企画を実施します。環境に優しい次世代エネルギーに親しみながら、本学の研究成果を身近に感じていただけます。＜経営学部布施ゼミによるブランド展示＆ブランドタイプ診断＞経営学部布施ゼミの学生が企画した、4つのオリジナルブランドの商品サンプル（フード付きトレーナー、スマホケース）を展示します。あわせて、来場者が気軽に参加できる「ブランドタイプ診断」やフォトスポットを設置し、診断結果に応じたステッカーの配布も行います。学生による産学連携プロジェクトの取り組みを楽しく体験できる企画です。＜近大生と行くキャンパスツアー＞オープンキャンパスのボランティアスタッフ「近大オールスターズ」の学生と一緒に各学部の校舎や研究室を見学する、受験生に大人気の企画です。＜電動キックボード体験＞近畿大学では、令和2年（2020年）11月から東大阪キャンパス内で電動キックボードのシェアサービス「LUUP」を活用した実証実験を行っており、令和6年（2024年）12月には近鉄長瀬駅前、令和7年（2025年）3月にはJR俊徳道駅にもポートを設置するなど、実証範囲を拡大しています。本企画では、在学生と一緒にキャンパス内を走り、本学の取り組みを体感していただきます。＜近大の体育会に挑め！＞4月にリニューアルオープンするトレーニングルーム「KEEP」を先行公開。ヨガ体験会とあわせて、重量挙部、相撲部、アメフト部の学生記録に挑戦する企画を実施します。Eキャンパスグラウンドでは、体育会学生が投げたさまざまな種類のボールの飛距離に挑戦する企画も実施します。＜文化会クラブ企画＞文化会クラブの活動体験や見学ができるツアーを実施。また、英語研究会、広告研究会、美術部心世紀会、天文研究会が日頃の活動成果の展示等を行います。＜近大オリジナルグッズ販売＞近大マグロのぬいぐるみクッションや近大マグロの形をしたフィナンシェなど、近大オリジナルグッズを販売します。大好評の近大グッズが当たる「ガチャ」も開催。【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/