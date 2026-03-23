株式会社わたしのお教室（本社・東京都港区、代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太）が運営する学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）®」は、株式会社学研ココファン（本社・東京品川区、代表取締役社長兼 COO 森猛、以下「学研ココファン」 ）が運営するサービス付き高齢者向け住宅の入居者様を対象に、プロ俳句講師によるオンライン俳句講座の提供を開始いたします。本取り組みは、俳句を通じたシニア層の生きがいづくりと、施設内コミュニティの活性化を目的としており、今後の講座拡充なども見据え、実施してまいります。

■ 背景と目的

近年、高齢者の方々にとって精神的な豊かさや社会とのつながりを維持することは、身体的な健康と同様に重要なテーマとなっています。シニア住宅においては、入居者様が共通の趣味・関心を通じて互いに交流できる機会の創出が、生活の質（QOL）向上につながると考えられています。 当社は、日本の伝統文化である俳句が持つ「短い言葉で感性を表現する」という特性に着目し、シニアの方々が気軽に取り組める創作活動として、オンライン俳句講座の提供を企画しました。プロ講師によるきめ細やかな指導と、入選作品の発表という達成感の提供を通じて、入居者様の日々の生活に彩りを添えます。

■ 本取り組みの特長

1. プロ講師による投句添削

参加者の方が詠んだ俳句を、プロ講師が選句や添削をします。よりよい作品にするためのコツを分かりやすく解説することで、一句ずつ上達を実感できる学びの場を提供します。

2. 入選作品の選出によるコミュニティ活性化

各回の講座の中から優秀な俳句を入選作品として選出し、施設内での掲示や広報誌への掲載を通じて表彰します。作品が人に認められる喜びと、入居者同士が互いの感性に触れ合うコミュニティ形成を促進します。

3. オンラインで気軽に参加できる設計

講座はすべてオンラインで実施するため、体力面での負担がなく、お気軽にご参加いただけます。俳句初心者の方でも安心して始められるよう、基礎から丁寧に指導します。

■実施概要

開催日時：2026年3月24日（火）14:00～15:00（事前予約制）参加費：1,000円～2,000円（税込）

株式会社学研ココファン (Gakken Cocofump Co., Ltd.)

株式会社学研ココファンは、学研グループの中 で、高齢者支援事業を担い、全国でサービス付き高齢者向け住宅をはじめとした高齢者住宅を運営しています。住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らし続けられるサポートとサービスを 提供しています。https://cocofump.gakken.co.jp/・代表取締役社⻑ 兼 COO：森 猛・所在住所：〒141-8420 東京都品川区⻄五反⽥2丁⽬11番8号・電話番号：03-6431-1860（代表）

「manatea（マナティー）®」のサービス紹介

「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

株式会社わたしのお教室について

https://bit.ly/49lvLdp

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。会社名：株式会社 わたしのお教室代表者：代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太所在地：東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3Fコーポレートサイト：https://www.okyoushitsu.co.jp/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/manatea_all/公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@manatea429

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