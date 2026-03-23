株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は心理カウンセラー masa著『「人生どん底」から幸せが舞い込む ひとりお祓い』https://www.asa21.com/book/b657433.html が、3月27日の重版をもちまして、累計3万部を突破したことをお知らせいたします

１万人以上が効果を実感！ 特別な道具がいらない、ひとりでできるお祓い

下は10代、上は90代まで、これまでに1万人以上が効果を実感した、幸運続きの人生を始めるための「ひとりお祓い」の方法を、心理カウンセラーの著者がまとめました。 本書で紹介するのは、邪気をため込まないようにする生活習慣、負のエネルギーを祓う最強の言霊、重度の不幸ループも抜け出せる思考法など、SNS総フォロワー50万人超の人気カウンセラーならではのお祓いテクニック。あなたにいま、どのくらいの邪気がたまっているのか分かる「邪気レベル診断テスト」もついています。

10代～90代まで幅広い人が効果を実感した 「ひとりお祓い」で、不運な出来事が立て続けに起きる人生から卒業！

※以下、本書より一部抜粋編集

お祓いによって落とす、「邪気」とは？

「邪気」とはシンプルに言えば、マイナスのエネルギーのことです。「邪気」はたまっていってもなかなか自分で気づけず、しつこくあなたにまとわりつきます。その結果、ため込まれたマイナスのエネルギーは運気を強力に下げていき、やがては不運なできごとを次々に引き起こしてしまうのです。

「お祓い」の効果とは？

「不幸の連鎖」にハマっているときに、幸運を引き寄せようとしても、その効果は半減どころか実感すらできません。だからなかなか人生は好転しません。そこで、運気をマイナスからニュートラルな状態に戻す行為＝お祓い が必要になります。

心理カウンセラーmasaオリジナル「邪気レベル診断テスト」で邪気チェック！

かんたんな質問に答えることで、自分の邪気レベルが分かります。本書では、4つの邪気レベルごとに、ひとりお祓いの効果的な取り組み方を提案しています。

特別なスキルや開運グッズはなくてOK！ 「掃除(Clean)」「言霊（Cotodama）」「思考（Conscious)」の“３つのC”で、ひとりお祓い

「掃除(Clean)」で邪気が寄りつかないお家に整える

家のあらゆる場所をキレイにして、日常的に「邪気」を祓っていると、家のなかがパワースポットのように、「そこにいるだけで運気を上げてくれる場所」になります。

▼NG玄関の特徴

▼OK玄関の特徴

「言霊（Cotodama）」に宿る不思議な力で邪気を落とす

ひとつの言葉を繰り返すことで、言葉通りの現実にしようと、人の行動が変わると考えられています。言霊は脳にも働きかけて「邪気」を祓い、「邪気」が生まれやすい心のクセを修正してくれます。本書では「叶えたい現実」別に言霊を紹介します。

▼「叶えたい現実」別 言霊の一例過去に囚われるのをやめたい人→「これでよかったんだ」お金を稼ぎたい人→「お金がザクザク入ってくる」

「思考（Conscious)」で邪気知らずの心をつくる

自分の可能性を狭めてしまう思い込み、「私にはできない」といった否定的な思考や、「あの人はこうに違いない」といった先入観を手放すことで、「邪気」を生み出す心のクセを解消していきます。

▼「ひとりお祓い」では、ここ数年流行中の「ジャーナリング」も活用！頭に浮かんだことをそのまま書き出す「ジャーナリング」が近年世界的に注目を集めています。ひとりお祓いの「思考（Conscious)」でも、このジャーナリングの要素を取り入れています。もやもやと頭のなかにある内容を外に出し、文字として見ることで、自分が何を考えていたのかを客観的に知ることができ、思い込みの可視化につながります。

書籍情報

タイトル：「人生どん底」から幸せが舞い込む ひとりお祓い著者：心理カウンセラー masa ページ数：264ページ 価格：1,694円(10%税込） 発行日：2025年4月15日ISBN：978-4-86667-746-0書籍紹介ページ：http://www.asa21.com/book/b657433.htmlamazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866677465/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18150132/?l-id=search-c-item-text-01

目次

第１章 なぜあなたの人生は思い通りにならないのか？第２章 「邪気」を生み出しやすい人の６つの習慣と対策第３章 ～「ひとりお祓い」をする～ 【掃除】で邪気が寄りつかないお家に整える第４章 ～「ひとりお祓い」をする～ 【言霊】に宿る不思議な力で邪気を落とす第５章 ～「ひとりお祓い」をする～ 【思考】で邪気知らずの心をつくる第６章 邪気ゼロで雪崩のごとく幸運を引き寄せる

著者プロフィール

心理カウンセラー masa（まさ）

1978年生まれ。明治大学法学部法律学科卒業。 母親の介護で苦しんでいた20代の時期に１冊の言霊本と出会い、それを実践したところ、奇跡的に母親が回復。それからは言霊や潜在意識にまつわるありとあらゆる研究に没頭し、自分とお客さまの人生に応用するようになる。「魂と神さまのシンクロ率を高める」 という独自の理論を構築して、お客さまの人生が驚くほどのミラクルに包まれる奇跡を体感中。以来、独自のメソッドを応用したカウンセリングは評判を呼び、６カ月先まで予約が埋まる。カウンセリングによって、これまで１万人以上を幸福にしてきた。YouTube、X、Instagramなど、ＳＮＳ総フォロワー50万人（2025年３月現在）。著書に、『奇跡スイッチの押し方! 潜在意識で夢を叶える』 （徳間書店）、『恐ろしいほどお金の神様に好かれる方法』（扶桑社）、『神様とシンクロする方法』（KADOKAWA）、『１日３分 願いが叶う超感謝ノート』（フォレスト出版）などヒット作多数。

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