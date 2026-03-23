松阪市と包括連携協定を締結

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）と三重県松阪市（市長：竹上 真人、以下松阪市） は、松阪市が「松阪市総合計画～和で結び みんなで築く松阪市～」で取り組む「7つの政策」の実現に向けて包括・地域連携に関する協定を締結します。

包括連携協定締結式の様子（中央：松阪市長 竹上真人氏）

松阪市は、「10年後の将来像」を思い描き、その将来像に近づくために市民と行政が一緒になり取り組むことをまとめた基本計画を令和6年度より開始しています。基本計画では、松阪市民を中心として松阪市で就業している人や観光で訪れる人など、松阪市とつながりのある生活者に「大好き松阪市」と感じてもらえるようなまちづくりを目指しています。 松阪市ではこの将来像を実現するために、「子育て・ 教育」「福祉・ 健康づくり」「産業振興」「地域づくり」「防犯・ 防災」「生活基盤の整備」「行政経営」の7つの政策を掲げています。

オムロン ヘルスケア㈱松阪事業所は、血圧計や体温計などを生産する当社唯一の国内工場です。また、グローバルに展開する生産拠点の主力工場として革新的な生産技術の開発も積極的に行なっています。一方で、毎年近隣の小学校で「たばこによる高血圧等の健康リスクに関する校外学習」を行うなど、就学児童の健康リテラシーの向上や家族の対話を通じた疾病啓発など地域の健康増進の取り組みを実施しています。また、令和5年7月に松阪市および工場に近接する徳和住民自治協議会と「災害時における災害支援ステーション（電気・水等）の使用に関する協定」を締結し工場敷地内に蓄電池ステーション設備を設置するなど、工場に近接する地域の安心・安全の取り組みなどを行ってきました。

これからも、当社は松阪市とつながりのある人びとの一層の健康増進と活力ある地域社会の形成と発展に向けて、多様な分野で連携し、協働による事業を推進していきます。

■当社の取り組み

１．松阪市立徳和小学校で「たばこの怖さ」の授業を実施（2025年12月）

松阪市立徳和小学校の6年生を対象に、高血圧や喫煙に関する出前授業を実施しました。授業では、たばこに関する正しい知識と、将来高血圧にならないための生活習慣のポイントを学びました。血管模型で動脈硬化が進行した血管の硬さを体感し、血圧測定も体験しました。



校外学習の様子



２．災害時における災害支援ステーション（電気・水等）の使用に関する協定締結（2023年7月）

災害時に事業所の1階ロビーを住民に開放し、建物の屋上に設置されている太陽光発電や蓄電池で電源を供給します。ほかにも、事業所内にある受水槽から飲料水を供給します。

「災害支援ステーションの使用に関する」締結の様子（2023年度）



■松阪市の取り組み

松阪市総合計画～和で結び みんなで築く 松阪市～（令和6年度から令和9年度）

・松阪市のホームページ https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/3/sougoukeikakur6-9.html