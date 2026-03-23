【開催内容】吉日カレンダー2026年4月版【利用料金】完全無料【会員登録】不要【公開日時】2026年3月22日～2026年4月30日終了予定【開催場所】特設ページ（https://zired.net/lucky-day-2026_04/）【参加方法】特設ページ内からカレンダーをダウンロード2026年3月22日、占い専門メディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は、『吉日カレンダー2026年4月版』をリリースしました。利用者は、縁起のいい吉日入りのカレンダーをダウンロードすることができ、行動をするために最適な日取りを一覧で確認することができます。一粒万倍日などの開運日に加え、六曜も記入されており、吉日を複合多角的に判断をするように作られています。なおこのカレンダーコンテンツは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などからも閲覧ダウンロード保存が可能で、誰でも一切の登録不要、利用料金完全無料で行うことができます。

4月8日（水）は一粒万倍日、月徳日、天恩日が重なるスーパーラッキーday

https://zired.net/lucky-day-2026_04/

4月8日はチャンスデー。運を切り替える日として、利用しましょう。ここまでにツキがあった方も、参考にできる部分は、行動に移して良い運を大きくして吉です。まず、きれいに部屋や財布、引き出しの中を掃除することで新しい運を呼び込めます。不用品は売ってお金に換え、貯金するとさらにお金を呼び込むでしょう。また、当たらない宝くじの購入方法、やせないダイエット方法等は、この日をもってやめて。もちろん、食べ過ぎをやめる等、悪習慣を手放すにも向く日です。新しい方法を取り入れるべくWEBや書籍を活用し、情報収集して吉。宝くじはそのうえで買うのがおすすめです。余裕があれば、神社にお参りして生まれ変わりを宣言すると、さらなるツキを呼び込みます。

4月の縁起の良い開運日がひと目でわかる！吉日カレンダー画像

開運カレンダーに掲載の吉日一覧

大明日：ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。母倉日：縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。一粒万倍日：開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。天恩日：祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。天赦日：年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。巳の日：12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。己巳の日：巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。寅の日：人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。鬼宿日：結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。月徳日：基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

占いメディアzired（ジレット）

占いの情報を専門的に扱うWebメディアです。2016年11月より運営を続け、現在は手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を実施。月間閲覧数は300万PVを超えます。

吉日カレンダーの使い方

使い方はとても簡単。確認したい日取りをカレンダーでチェックするだけです。カレンダーを印刷してお部屋に貼っても、デジタルでスマホへの画像保存や待受画像にしてもOKです。

寅の日、天恩日、友引が重なる【4月22日】

お金や、開店・仕事の始動・勉強等、物事を始めることにツキのある日。投資を始めたり、定期貯金を始めるのも良いでしょう。お金を増やすことには特に、ツキがあります。もう少し身近なところでは、宝くじの購入や財布の購入も可能。また、プロジェクトやプランの提案、始動にも向く日になります。何か計画を始めるきっかけが欲しい方は、この日を活用すると良いでしょう。特にライフワークや、スキルアップに関わることがおすすめです。特に何もなければ、毘沙門天様にお参りを。金運と勝負運をもたらします。この日動くならば朝早い時間か、夕方近い午後がおすすめ。また、極力「良い言動・安全第一」を心掛けると、さらに良い運を呼び込みます。

一粒万倍日、天恩日が重なる【4月23日】

大きなところでは、入籍や挙式もできる日。周りの理解が得られれば、午後に大きな行事を入れると、運を生かしやすい日です。仕事帰りのデートや、仲間とのお祝い事に使うのも良いでしょう。投資の相談や定期預金口座の開設等、お金を大きくする取り組みもOK。仕事終わりにお金関係の勉強会に出るのも良いでしょう。もちろん、宝くじや財布の購入にも向く日。さらに、仕事や趣味の道具を揃えたり、新たな習い事を始めることにも良い日です。その他、この日に取り組み出したことは大きな実りを生みやすくなります。どんなアクションを起こすにせよ、午後がおすすめ。できれば、好きな神社やお寺の参拝をして、始めることに後押しをもらいましょう。

株式会社リーチゼム

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