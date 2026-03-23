会場では、貴金属（金・プラチナ）を中心に、ブランド品、腕時計、ジュエリー、金券、テレホンカード、古銭、骨董品などをその場で査定し、ご案内いたします。相談のみのご来場も歓迎です。

催事の概要

査定スタッフが常駐し、初めての方でも安心してご利用いただけるよう丁寧にご案内いたします。日程： 2026年3月27日（金）～3月29日（日）［計3日間］時間： 10:00～18:00会場： 湯沢カルチャーセンター 2階 会議室1住所： 〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立628-1

会場アクセス

・湯沢カルチャーセンター内 2階「会議室1」にて開催・お車でもアクセスしやすい立地・お出かけやお買い物のついでに立ち寄り可能

催事限定！注目の買取キャンペーン

◆ 金・プラチナ・シルバー 買取相場100％（手数料完全無料）

金・プラチナ・シルバー製品は、手数料完全無料で買取相場100％にてお買取りいたします。・インゴット・指輪・ネックレス・ブレスレット・壊れたアクセサリーなど、状態を問わず査定いたします。※品位や状態により一部対象外となる場合があります。

◆ テレカ・商品券 額面100％買取

テレホンカード・商品券などを額面100％でお買取りいたします。※一部対象外あり※お一人様合計 20,000円まで

キャンペーン以外も幅広く高額買取！

以下のお品物も査定可能です。・ブランド品：バッグ、財布、腕時計、アクセサリー・ジュエリー：ダイヤモンド、パール、珊瑚など・酒類：ウイスキー、ブランデーなどの未開封洋酒・カメラ・撮影機材・スマートフォン、デジタル機器・古銭、貿易銀・骨董品など、幅広く査定いたします。

ご来場プレゼント

ご来場いただいた方へ、生活雑貨を1点プレゼントいたします。（例）・ティッシュボックス・食品ラップ・洗剤※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

LINE査定も受付中

写真を撮って送るだけのLINE査定もご利用いただけます。ご来場前に、おおよその査定額を知ることも可能です。

近隣の常設店舗のご案内

買取専門店さすがや イオン十日町店

https://sasugaya.jp/line-assessment/

店名：買取専門店さすがやイオン十日町店電話番号：025-755-8012住所：〒948-0056新潟県十日町市高田町6-691-1 イオン十日町店 1Fアクセス 1F出入口を右折し、ハニーズ様の2つ隣、肌着・靴下コーナー向かい営業時間：10:00～19:00定休日：年中無休

買取専門店さすがやベイシア小千谷店

https://sasugaya.jp/shop/tokamachi/

店名：買取専門店さすがやベイシア小千谷店電話番号：0258-94-4083住所：〒947-0051新潟県小千谷市三仏生上林3489-2 ベイシア小千谷店内営業時間：10:00～19:00定休日：年中無休

会社情報

https://sasugaya.jp/shop/ojiya/https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92110-0016+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8F%B0%E6%9D%B14-33-1+%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E5%BE%A1%E5%BE%92%E7%94%BA+6F

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0016東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6FTEL：03-5816-6362従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jpURL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト）URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト）URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト）※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

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