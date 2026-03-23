配管貫通部のシール処理に溶接不要の工法があるのはご存知ですか？ 機関室隔壁を貫通する配管に適した Roxtec RS シールは、造船所の設計や施工担当者の皆さまにおすすめの製品です。 素早く高品質の施工ができると同時に、高い安全性とコスト効率を実現できます。 また、機関制御室の密集した配線の密閉処理には Roxtec マルチケーブルトランジットが最適です。造船所で機関室周りの配線や配管に関わる担当者は、高い温度変化、振動、スペース不足と格闘しながら開口部の密閉シール処理を行っています。 溶接作業の時間的な余裕は限られ、断熱材のスペースも限られるなかで、タンカー、貨物船、LPG 運搬船、LNG 運搬船、ばら積み貨物船の防火設備の安全要求を全て満たさなければなりません。 加えて、機関制御室の制御盤の下から引込まれる電線も正しい配線と密閉処理が必要です。

認証されている革新的なシーリング製品

Roxtec 電線・パイプ貫通部のメリットは、世界中のお客様の拠点に近い倉庫からいつでも発送が可能な点です。 また、耐火性能を持つ Roxtec 貫通部シールは船舶標準に沿って試験を受け、DNV、ABS、LR、CCS、KRS、ClassNK をはじめとする全ての主要な船級協会に認証されています。 いくつかの試験報告書では、このシール製品は、ガス圧、温度変動、衝撃波、振動にも耐性があることが認められています。 どのシール製品も過酷な海上環境で使用可能な区分の材料を使用しています。電線貫通部に関しては、A-0 耐火の用途では断熱材が一切不要で、A-60 耐火の用途では追加の断熱材が不要です。 Roxtec のパイプ貫通部シール材を使用すれば、船内を貫通する様々な配管の鋼、銅、銅ニッケル、複合材、プラスチック製パイプを容易にシール処理できるようになります。

Roxtec RS シール - パイプ貫通部を手間なく素早く施工

配管シールの一例である Roxtec RS シールは、金属スリーブや既設開口穴を通る単独配管の周りに使える優れた製品です。 溶接に関連するダウンタイム、コスト、リスクが無くなるので、安全性、コスト効率、生産性向上に役立つソリューションです。 さらに、取付作業には片側からのアクセスで施工を完了させられます。 船内のあらゆる金属配管に使用でき、火、ガス、水に対する認証された保護を提供します。 この貫通部シールは二つに割れます。また層構造を成すレイヤーを一枚ずつ剥がせば、様々な外径のパイプに対応できる仕組みです。 Roxtec RS シリーズは、25mm から 647mm 外径のパイプに対応できます。既設配管の周りにも取り付けやすいデザインとなっています。 Roxtec RS シールは、IMO 2010 FTP コードの A 級耐火に分類されています。 また、最大 2.67 バールのガス圧、4 バールの水圧にも耐性がある製品として認証されています。

予備スペースを備えたマルチ・ケーブル・トランジット

機関制御室の電線貫通部を設計・施工する場合は、耐火、水密、気密性能が必要となるので、Roxtec 電線貫通部シールを造船所の設計標準とするのがおすすめです。 Roxtec S 貫通部をはじめとする機械的な仕組みのシールは、認証された保護を提供します。網代ケーブルや装甲ケーブルが密集する貫通部でも、確実な密閉を確保できます。 制御盤の下に取り付けるのも簡単なので、甲板や床に適切な離隔を確保するのに最適です。 一つの開口部に複数本のケーブルを通して密閉処理でき、施工後はすぐに保護性能を発揮します。 シールは予備スペースを備えているので、建造中に不測の変更が生じても問題なく対応ができます。 そのため、全てのシール部品を施工し終えた後でも、新たな穴あけ工事や追加部品の購入をする必要がありません。 Roxtec シーリングモジュールは、様々な外径の電線やパイプに合わせて簡単に調整できるので、施工担当者が現場に行ったら外径が違っていたなどの不測の事態にも対応できます。 施工が正しくできているか品質を検査する際は、目視で検証可能です。 つまり、Roxtec 電線・パイプ貫通部を使用すると、施工スピードを高め、建造コストを削減でき、船内の限られたスペースを有効に使うことができるようになります。

機関室建造時の現場での技術サポート

現行および将来の安全規則を全て満たすことができる Roxtec 電線・パイプ貫通部シーリングは、機関室や機関制御室に適しています。加えて、Roxtec は、世界各地でオンラインと現場の双方で技術サポートを提供しています。 実際の現場での施工トレーニングと施工に役立つ工具も用意しています。 シーリングの全てを解決する Roxtec は、ソフトウェアのパッケージも開発しています。設計エンジニアリング、施工進捗と品質の管理、船級が求める電線貫通部シールシステム登録簿の作成・維持管理を効率化するデジタルツールです。 このパッケージの一つである Roxtec Transit Build™ は、デジタルの活用で効率化を推進する造船所のためにデザインされたソフトウェアです。 建造中の機関室の貫通部シール処理の施工を管理し、水密性電線貫通部に関する船級協会が定める規則を満たせるよう品質を管理するのに役立ちます。さらに、承認された登録簿と検査報告書を船主へと引き渡すことができます。 Roxtec は豊富なリソースを活用して製品開発、承認事前試験、シーリングソリューションのカスタマイズ設計を行うことで、造船所の皆さまが機関室に関する課題を解決できるようお手伝いしています。 Roxtec では、予測されるあらゆる安全要件を満たすため、お客様から依頼される特別な試験を頻繁に実施しています。 Roxtec には、現地に根ざした拠点が世界中にあり、戦略的に配備した配送拠点と現地倉庫を配備しているので、常に技術サポートの提供と迅速な納品が可能です。

Roxtec RS シール

Roxtec RS シールRoxtec RS は単独配管の貫通部を密閉するソリューションで、金属スリーブか既設の開口穴に取り付けます。 二つに割れる仕組みで、層構造のレイヤーを剥がすことで様々に異なる外径のパイプに合わせて調整できます。

https://www.roxtec.com/jp/zhi-pin/soriyushiyon/roxtec-rsshiru/

Roxtec S は 10mm 厚の金属フレームで構成された、複数の電線・パイプ貫通部を密閉する製品です。 溶接で構造物に取り付けます。 認証された耐火、ガス密、水密性能を持つこの貫通部を使うと、メンテナンス作業や検査業務も簡単にできます。 密閉用の部品であるシーリングモジュールは、様々に異なる外径の電線やパイプに合わせて調整でき、急な追加配線や配管に備えた予備スペースも備えておくことが可能です。

https://www.roxtec.com/jp/zhi-pin/soriyushiyon/roxtec-sguan-tong-bu/

柔軟性に優れた Roxtec S 貫通部