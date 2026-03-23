和菓子ブランド「天平庵」を展開する株式会社天平庵（本社：奈良県桜井市、代表取締役社長：青木一郎）は、2026年3月23日（月）より、代表銘菓「藤花（ふじはな）」の特別仕様となる「藤花（高市早苗パッケージ）10個入」を、天平庵全店舗にて数量限定で販売開始いたします。

■商品概要商品名：藤花（高市早苗パッケージ）10個入販売開始日：2026年3月23日（月）～販売場所：天平庵 全店舗、【公式】天平庵オンラインショップ

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内容：藤花10個、オリジナルステッカー1枚封入 販売形態：数量限定（なくなり次第終了）■代表銘菓「藤花」代表銘菓「藤花」は、藤の花をモチーフにした天平庵の人気商品です。古の時代より人々を魅了した藤の花の色を、小豆で再現した焼きまんじゅうに藤花（ふじばな）と名付けました。北海道十勝産小豆「エリモ小豆」を使ったなめらかな口どけのこし餡に、練乳を入れて炊き上げた自家製餡をミルク風味豊かな生地で包み、しっとりと焼き上げています。[万葉集にちなんだ菓銘]藤波の 花は盛りに なりにけり 平城の京を 思ほすや君 巻三（三三〇）大伴四綱見事に咲き誇る藤の花をみて、思い出の地に思いを馳せた際に詠んだ歌です。■ブランドについて「天平庵」は奈良県桜井市に本店を構え、県下に7店舗を展開する和菓子ブランドです。「美しい日本の心を菓子に」を理念に掲げ、素材・技・意匠にこだわった菓子づくりを行っています。地域文化と現代感覚を融合させた商品開発を通じて、奈良の魅力を全国へ発信しています。■会社概要商号 ： 株式会社天平庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒633-0065 奈良県桜井市吉備576-1設立 ： 平成21年9月1日事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ：5,000万円URL ： https://www.tenpyoan.com