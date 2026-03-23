待望の全国発売！フルッタフルッタのアサイー使用ファミリーマート限定ヨーグルトドリンク3月下旬より販売開始！

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠、以下当社）の濃厚なアサイーを使用した「のむヨーグルト アサイーボウル」が、全国のファミリーマートに登場。2026年3月24（火）から東日本エリア、3月31日（火）から西日本エリアで順次販売が開始されますことをお知らせいたします。

本商品は、ブルーベリー、バナナ、ストロベリー、アサイーの4種類のフルーツを贅沢に使用し、酸味を抑えたコク深いヨーグルトドリンクと合わせることで、とろりとしたまろやかな口当たりに仕上げられています。

また、この度の全国発売は、昨年、関東エリア限定で販売され、想定を大きく上回る反響があったことを受けて実現されました。より多くの方に本商品のおいしさを知っていただけるよう、贅沢な果肉感はそのままに、フルーツの爽やかさとヨーグルトのコクが感じられ、毎日でも飲みたくなるような、まろやかな味わいを実現。忙しい朝のエネルギー補給や、午後のリフレッシュタイムにぴったりのドリンクです。

※「のむヨーグルト アサイーボウル」にグラノーラは使用していません。

なお、製品パッケージには、アサイーが栽培されているアグロフォレストリー農法のCO2吸収量を1製品あたりの削減量として換算した「CO2削減マーク」が表示されています。本製品の場合は1本あたりで9ｇのCO2削減となります。日常の中で「おいしい」を選ぶことでブラジルアマゾンの森を守る確かな一歩になる。そんな心まで満たされるサスティナブルな食体験を、ぜひお楽しみください。

■商品詳細

［商品名］のむヨーグルト アサイーボウル

［種類別名称］発酵乳

［内容量］190g

［発売日］東日本エリア：2026年3月24（火）から、西日本エリア：3月31日（火）から順次発売

［販売先］全国のファミリーマート約16,500店（フランチャイズ店舗を含む）

※店舗によっては取扱いのない場合がございます。※数量限定

［販売価格］198円（税込）

［保存方法］要冷蔵10℃以下

［原材料名］生乳（国産）、乳製品、砂糖、ブルーベリー（果汁、果肉）、バナナピューレー、

ストロベリー果肉、アサイーピューレー、ココナッツミルクパウダー/安定剤（加工デンプン、

増粘多糖類）、酸味料、香料、着色料（野菜色素）、（一部に乳成分・バナナを含む）

［アレルギー物質（28品目中）］乳成分・バナナ

［栄養成分表示（190g当たり）］熱量137kcal、たんぱく質6.1g、脂質1.0g、炭水化物26.2g

（糖質25.8g、食物繊維0.4g）、食塩相当量0.3g、カルシウム200mg（推定値）

■CO2削減量表示について

アグロフォレストリーのメリットのひとつに、「温室効果ガス」の一種であるCO2の吸収があります。削減マークの数値は、CAMTAの組合員のアグロフォレストリー農場の高木樹種が吸収したCO2から、ブラジルにおける生産や日本までの輸送時に排出されたCO2を引き、原料の生産量で割った1gあたりの数値を、製品に配合された原料の使用量に応じて削減量として算出しています（いずれも年間ベース）。算出根拠は、農場面積や生産量、CO2排出量の増減により変化します。

■CO2削減マークの特設WEBページ

当社のCO2削減マークの概要やアグロフォレストリーなどの情報をまとめた特設WEBページです。当社および他社のマーク添付製品の情報を集約するベースとなるよう展開しています。

［URL］https://www.frutafruta.com/co2reduction/

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。