日本ラグビー界初の取り組みが4月から始動静岡ブルーレヴズU18がメンバー募集を開始

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズは、日本ラグビー界初となる高校年代を対象としたユースクラブ「静岡ブルーレヴズU18」を2026年4月より始動いたします。これに伴い、第1期生メンバーの募集を開始いたします。

本取り組みは、プロクラブが主体となって高校年代の選手育成を担う新たなモデルです。競技力の向上にとどまらず、将来社会で活躍できる人材の育成を目的とし、ラグビーを通じた人間形成にも重点を置きます。静岡という地域に根ざしながら、トップチームとも接続した一貫育成体制を構築することで、将来的にはリーグワンや日本代表レベルで活躍する選手の輩出を目指します。

また、本クラブは「ラグビーを続けたい」だけではなく、「これからラグビーを始めたい」という高校生にも門戸を開いています。競技経験の有無を問わず、多様なバックグラウンドを持つ選手が集い、段階的に成長できる環境を提供します。なお、練習見学および体験参加は随時受け付けております。

静岡ブルーレヴズU18活動概要

監督・コーチ

静岡ブルーレヴズ U18概要はこちら :https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/2704静岡ブルーレヴズU18の設立のお知らせです。U18メンバー募集要項はこちら :https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/3002メンバーの募集要項はこちらから[表: https://prtimes.jp/data/corp/90761/table/105_1_db6a22157d87784447582e066134fb7f.jpg?v=202603230751 ]

静岡ブルーレヴズＵ18監督

小池 善行（Koike Yoshiyuku）

・元ヤマハ発動機ジュビロ(スクラムハーフ）

・15人制日本代表/7人制日本代表

・JRFU公認S級コーチ

・静岡県高校選抜チーム 監督

静岡ブルーレヴズU18アシスタントコーチ

加藤 圭太(Kato Keita）

・元ヤマハ発動機ジュビロ(フッカー）

・JRFU公認A級コーチ

・静岡県高校選抜チーム FWコーチ

元選手でコーチングライセンスを持つ二人がメインの指導を担当します。トップレベルの競技経験と育成実績を兼ね備えており、個々のレベルや成長段階に応じた指導で技術力の向上はもちろん、人間的成長も重視した育成を実践します。