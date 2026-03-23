戦略子会社、株式会社オープンハウス・イノベーションを設立

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、グループの既存不動産事業で培った総合力を活かしつつ、その周辺領域、更には新たなるマーケットの拡張や次世代技術の利活用による新規事業への挑戦を最重要課題とし、グローバル人材の登用・育成・事業創出のための組織改革を担う戦略子会社として、株式会社オープンハウス・イノベーションを設立いたしますので、ご報告いたします。

グループ企業及び社員一人一人が、更なる成長・進化を続けることを不可欠とし、本子会社の設立を通じて、新しい挑戦に勇気をもって取り組むことで、当社グループの更なる成長の核を創出し、同時に、お客様に高い付加価値をお届けするための基盤を強化することをミッションとして尽力してまいります。

新会社概要

会社名 株式会社オープンハウス・イノベーション

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

代表者 代表取締役社長 竹村 和昭

※2026年4月1日より、当社イノベーション推進室室長に就任予定

設立年月日 2026年4月1日

資本金 10百万円 （当社100％子会社）

当社グループは、企業理念のひとつに「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織を作ります」を掲げ、創業時より、年齢やバックボーンを問わずチャレンジする人・頑張る人を応援し、素晴らしい結果が出れば惜しみなく称え、その努力に報いることを社是としております。この方針の下、様々なバックグラウンドの社員が柔軟なキャリアを形成できるよう支援することは、当社グループの強みとなっております。今回の新会社設立により、グローバル水準の有望な高度専門人材獲得と就業環境の整備を行い、新規事業に特化したプロフェッショナル集団による「実戦部隊」を構築し、事業の立ち上げまでを強力に推進しながら、グループ各社との円滑な事業運用を実現させてまいります。

プロフィール

竹村 和昭（たけむら かずあき）

株式会社オープンハウスグループ イノベーション推進室室長（2026.4.1就任予定）

株式会社オープンハウス・イノベーション 代表取締役社長

東京大学法学部卒 コロンビア大学ビジネススクール修士課程修了(MBA)

マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社にてパートナーとして、日本の金融サービス研究グループの代表を担う。銀行・保険業界を中心に、経営戦略の策定から、AI・デジタル変革、データを活用した営業高度化まで、数多くの現場変革を主導し、企業の競争優位性を構築した実績を持つ。

近年では、大手金融機関の新規事業立上げを一貫して支援するほか、グローバル成長戦略及び買収戦略の立案、グローバルガバナンスの高度化や海外子会社のPMIなど、抜本的な成長戦略を牽引。

戦略立案から事業の立ち上げ、組織文化の変革までを完遂させる実践的なリーダーシップを武器に、当社グループの持続的な成長と価値創造を推進する。

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社オープンハウスグループ 広報（西村） MAIL：pr@openhouse-group.com