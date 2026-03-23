『勝利の女神：NIKKE』より、「マリアン」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『勝利の女神：NIKKE マリアン 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●勝利の女神：NIKKE マリアン 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198572&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗サイト

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■勝利の女神：NIKKE マリアン 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,400円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：フリュー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約260mm(台座含む)

【素材】プラスチック

原型制作：モワノー

彩色制作：わんだい

◇『勝利の女神：NIKKE』より、「マリアン」がフィギュア化！

フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』より、ゲーム内のメインビジュアルをもとに「マリアン」を忠実に立体化しました。

キャラクターの魅力を引き立てる表情や、繊細な塗装や質感へのこだわりにより、衣装や装備の細部まで丁寧に再現！

造形・彩色の両面からクオリティを追求し、作品の世界観を存分に楽しめる仕上がりになっています。

マリアンの魅力を余すことなく詰め込んだ本アイテムを、ぜひあなたのコレクションにお迎えください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●勝利の女神：NIKKE マリアン 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198572&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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