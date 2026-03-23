【想定年利9.5%】国内インカムゲイン型ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03 phase2」に投資するTECROWD93号ファンドの募集終了

TECRA株式会社TECROWD94号ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03 phase2」

TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD(テクラウド)」は、不動産特定共同事業法(国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングです。

2026年3月18日（水）より一般募集を開始した以下ファンドにつきまして、おかげさまで募集金額全額のお申込をいただき、募集を終了したことをお知らせいたします。

ファンド詳細はこちら :https://tecrowd.jp/funds/properties/94?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-94_fund_20260318&utm_content=fundpage94-end

猫専用個室ペットホテル ねこべや#03 安定稼働物件を対象とするインカムゲイン型ファンド

本ファンドは、TECROWD87号ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03」(https://tecrowd.jp/funds/properties/87?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-94_fund_20260318&utm_content=fundpage87-end)（以下、旧ファンド）にて、ペットホテル向けのリノベーション工事を実施済みの5棟の物件を投資対象とします。

これらの物件は2025年3月末まで旧ファンドにて運用中ですが、2026年4月より本ファンドに組み入れ、インカムゲイン型ファンドとして新たに運用を開始いたします。

対象物件は既に「ねこべや」として運営が開始されており、現在、安定した稼働状況にあります。

※旧ファンドは、本94号ファンドの成立をもって早期償還を予定しております。

旧ファンドにご出資いただいた皆さまへは、別途早期償還のお知らせをお送りいたします。

TECROWD94号ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#03 phase2」 の概要

定期的な配当が受け取れるインカムゲイン型ファンド

本ファンドは、既に開業済みの猫専用個室ペットホテル ねこべや5棟を投資対象とします。

ファンドにて対象物件を取得した後に、運営会社である株式会社ペチカへ賃貸し、同社からの賃料収入を原資として配当を行うインカムゲイン型ファンドです。

なお、同社との賃貸借契約は既に締結済みです。

優先劣後構造を採用

投資家の皆様にご出資いただく優先出資に加え、当社および当社が指定する者が劣後出資を行っており、本ファンドの償還時に元本割れが発生した場合は、劣後出資者が先に損失を負担します。

損失が劣後出資者の出資額を超えた場合にのみ、投資家の皆様の元本が毀損する可能性があります。

想定運用スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61009/table/264_1_7d001df0441c3049f62a33b91778ef06.jpg?v=202603230451 ]

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。



■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-94_fund_20260318&utm_content=sitetop-end

運営会社について

TECRA株式会社

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

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