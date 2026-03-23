【TikTok LIVE】累計1,700万pt超でサバイバル戦を完全制覇！ONECARAT所属「まりぃ🦄(ハート)博多むちむちお嬢👸」が大型イベントで全日程首位の快挙

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「まりぃ🦄(ハート)博多むちむちお嬢👸」が、TikTok LIVEにて開催された大型イベント『NEW GENERATION RANKING ホワイトデーエディション』において、サバイバルランキングで全日程1位を獲得する圧巻の結果を収めたことをお知らせいたします。

毎日脱落者が決まる過酷なサバイバルを全日程「完全首位」で制覇！

2026年3月9日～3月14日に開催された本イベントは、TikTok LIVEで活躍する超上級・上級および一部の中級クリエイターの中から、厳格な基準を満たした者だけが招待される完全招待制の特別なランキング企画です。参加対象となるのは、TikTok LIVEが設けたすべての条件をクリアし、自身の配信ルームに招待バナーが表示された一部のトップクリエイターのみに限られます。

目玉となる「サバイバルランキング」は、そんな実力者たちが6チームに分かれ、日ごとのランキング順位によって「上位200名→50名→20名→最終10名」と毎日容赦なく脱落者が決定していく、最後まで気の抜けない過酷な勝ち抜き方式で行われました。

この過酷なルールの下、「まりぃ🦄(ハート)博多むちむちお嬢👸」はサバイバルランキング「白鋼（はくこう）」チームにて参加。ポイントが累積していく長丁場の激戦の中、熱烈なファンやリスナーからの強力な応援を受け、初日から最終日まで一度も首位を譲ることなく独走しました。最終日には累計1,704万ポイントという驚異的な記録を叩き出し、強豪揃いのライバルたちを大きく引き離して完全制覇を果たしました。

「団結ランキング」でも2位入賞の圧倒的存在感！

さらに、同時開催されたチームの力が試される「団結ランキング（輪チーム）」においても、リスナーからの絶え間ない応援により483万ポイントを獲得して見事2位に入賞。個人での成績だけでなく、チーム戦においてもその高い求心力と存在感をイベント全体に見せつける結果となりました。

最終結果

【サバイバルランキング（白鋼チーム）】

Day 1～2（上位200名選出）： 第1位（418万pt）

Day 3～4（上位50名選出）： 第1位（705万pt）

Day 5（上位20名選出）： 第1位（799万pt）

Day 6（上位10名選出）： 最終第1位（1,704万pt）

【団結ランキング（輪チーム）】

最終順位： 第2位（483万pt）

本人コメント

まりぃ🦄(ハート)博多むちむちお嬢👸

まりぃ枠にしか出来ない団結で掴んだ結果!!️

日々、強い気持ちで団結し、それぞれが全力で立ち向かった結果。

この景色を一緒に見せてくれて、本当にありがとう

まりぃ🦄(ハート)博多むちむちお嬢👸 のライブ配信はこちら(https://www.tiktok.com/@marie_hakata)

ONECARATは今後も、所属ライバーの挑戦と活躍を全力でサポートし、ライブ配信を通じて新しい可能性を広げてまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp