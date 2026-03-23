【suwaru × BEB5軽井沢 by 星野リゾート】俳優・高橋メアリージュン氏と新緑の森へ没入。森林浴ヨガと“空飛ぶムササビ”に癒やされる「ウェルネスリトリート」を初開催

星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする「BEB5軽井沢 by 星野リ

ゾート」は、広尾発のトータルウェルネスカンパニー「suwaru（スワル）」とコラボレーションし、2026年5月10日～11日の期間に、「軽井沢の自然に包まれる、ウェルネスリトリート」をテーマとした1泊2日のヨガ・瞑想リトリートを初開催します。5000年の歴史を持つヴェーダ哲学を現代に蘇らせた「ニーマルメソッド」をベースに、ヨガ・瞑想・森林浴・ムササビウォッチングなど、五感で自然と対話するプログラムを提供します。初回の特別講師には、俳優・モデル・ヨガ講師、日本瞑想協会認定コーチとして活躍する高橋メアリージュン氏を迎えます

背景

心身ともに健康で幸せなライフスタイルを提案するトータルウェルネスカンパニー「suwaru」と、肩ひじ張らず自由な滞在を提案する「BEB5軽井沢」。忙しい現代人に向けて、「自然の中で本来の自分に還る特別な時間を過ごしてほしい」という両者の共通の想いから、本プログラムの共同企画に至りました。開催時期である5月の軽井沢は、新緑が鮮やかさを増し、さわやかな空気に満ちた心地よい季節です。この軽井沢の非日常的な自然環境が、リトリートへの没入感を高め、心身を深いリラクゼーションへと導きます。

スペシャルゲスト講師・高橋メアリージュン氏によるやさしいガイドスペシャルゲスト講師・高橋メアリージュン氏

2004年雑誌CanCamでモデルデビュー。現在は俳優として映画、ドラマなど幅広く活躍中。ライフワークではフードロス削減プロジェクトやオーガニックイベントに出演している。7年前に瞑想を始め、SUWARUの全ての瞑想講座、Veda Woman Empowermentを修了した後、瞑想を深めるためNirmal YOGA TT200,TT300を修了し、日本瞑想協会の認定コーチの資格を取得。「初心者でも自分のペースで、自然体で」をモットーに、やさしく丁寧なガイドが好評。本リトリートでは、ヨガセッションとガイド瞑想を担当します。

特徴1 世界的瞑想家が開発した、現代人のための「ニーマルメソッド」森林浴ヨガ呼吸瞑想

世界的瞑想家ニーマル・ラージ・ギャワリ氏が開発した、5000年のヴェーダ哲学と現代科学を融合した実践的メソッドを採用しています 。Body（ヨガ・呼吸法）、Mind（マインドフルネス瞑想）、Soul（深い瞑想）という3段階のアプローチにより、初心者でも心身の変化を実感できるプログラムです。各界の著名人やアスリートからも絶大な支持を得ており、現代人でも継続しやすいのが特徴です。

特徴2 軽井沢の自然を五感で感じる、特別なアクティビティツアーのムササビ目撃率は2025年は98％

ハルニレテラス周辺での「森林浴ヨガ」に加え、自然保護活動を行う専門家集団「ピッキオ」の協力による「サイレントウォーク」や「空飛ぶムササビウォッチング」をご用意。軽井沢の豊かな生態系に触れ、五感を開きながら「今ここ」に意識を向ける特別な体験が、心身のリフレッシュ効果を最大限に引き出します。

特徴3 BEB5軽井沢ならではの、心ほどける心地よい滞在BEB5軽井沢 by 星野リゾート星野温泉 トンボの湯サジロカフェ リンデン

滞在中は、24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」など、思い思いの時間を過ごせる空間でご自身のペースに合わせてリラックスしていただけます。プログラムには、「星野温泉 トンボの湯」でのご入浴や、ハルニレテラスの「サジロカフェ リンデン」での夕食も含まれています。自然と調和する心地よい環境のなかで、肩の力を抜いて楽しむ充実したリトリート体験が叶います。

イベント概要

日程：2026年5月10日(日) 13:00集合 ～ 11日(月) 11:00 解散

料金：83,000円（宿泊・全食事・全プログラム込み）

＊お部屋タイプは2名1室の相部屋となります。

対象：ヨガ・瞑想に関心のある女性（初心者歓迎）

定員：女性22名限定（先着順・最少催行人数：20名）

申込: https://mypage.suwaru.co.jp/reserve/space/2YKE87YD

お問合せ: event@suwaru.co.jp

スケジュール（予定）

＜DAY 1：解放と気づき＞

13:00-14:00 集合 BEB5軽井沢 by 星野リゾート オリエンテーション

14:00-15:00 バードウォッチング（軽井沢野鳥の森・ピッキオ協力）/ サイレントウォーク

15:00-16:00 森林浴ヨガ（ハルニレテラス周辺の森）

18:00-19:00 ピッキオ 空飛ぶムササビウォッチング（ピッキオ協力）

19:30-20:30 夕食（サジロカフェ リンデンにて）

21:00-22:00 星野温泉 トンボの湯（各自）

＜DAY 2：深化と統合＞

07:00-08:00 モーニングヨガ 60分

08:00-09:00 朝食（BEB5軽井沢にて）

09:30-10:00 内省ワークショップ・ジャーナリング

10:00-11:00 シェアタイム・クロージングセレモニー／集合写真 解散

スワル株式会社

スワル（株）は、日本に瞑想の習慣を広めることをミッションとし設立された、メディテーションテックベンチャーです。東京広尾にある複合施設EATPLAY WORKS内のラウンジやオンラインでの個人向け瞑想クラス、企業向け研修プログラム、リトリート事業などを通し、心身ともに健康で幸せに生きていく為のライフスタイル作りを提案し、世界のウェルビーイング向上を目指しています。

URL：https://www.suwaru.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/suwaru_meditation/

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする、若い世代のためのホテルです。普段の飲み会よりも素敵に、旅よりも気軽に。いつもの仲間と、好きな時に、好きな場所で、好きなように。そんな過ごし方ができるホテルを目指しています。24時間利用可能なパブリックスペース 「TAMARIBA (タマリバ)」がその象徴です。

所在地：〒389-0195 長野県軽井沢町星野

電話：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）

客室数：73室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00ごろ

料金：1泊9,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武観光バスで15分

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/

SNS：https://www.instagram.com/beb5karuizawa/

ピッキオ

ピッキオは野生動植物の専門家です。野生動植物の営みの不思議にふれる「自然観察ツアー」を開催するとともに、人とクマとの共存をめざして「ツキノワグマの保護管理」に取り組んでいます。「ピッキオ野鳥の森ビジターセンター」は自然観察ツアーの出発場所となるピッキオの拠点で、森や水辺と一体になった開放的な空間には「イカルカフェ」を併設しています。

URL：https://picchio.co.jp/